Elmondta Zelenszkij, szerinte miért nem volt jó ötlet Budapestre tenni a békecsúcsot

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy friss nyilatkozatban megerősítette, kész elmenni Budapestre, hogy „bármilyen formában” felvegye a kapcsolatot az ott találkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Hozzátette mindazonáltal, hogy nem tartja Budapestet a legmegfelelőbb helynek egy ilyen találkozóra.

Nyilvánosan és zárt ajtók mögött is jeleztük, bármilyen, működőképes formában készek vagyunk tárgyalni

– jelentette ki újságírók előtt Zelenszkij a hétfőn közzétett nyilatkozatban. Hangsúlyozta: az orosz és az amerikai elnök találkozója a béke felé vezető utak keresését jelenti, és hazája e tekintetben bármilyen pozitív eredményt üdvözölni fog.

Kijelentette ugyanakkor, nem gondolja, hogy „Budapest lenne a legmegfelelőbb hely”.

Emlékeztetett arra, hogy ő a háború lezárását célzó megbeszélésekre a többi között Svájcot, Ausztriát, Katart vagy Törökországot javasolta.

Beszélt arról is, hogy nem hiszi, hogy egy olyan vezető, mint Orbán Viktor,

aki megvétózza az Ukrajna európai uniós csatlakozását célzó egyeztetéseket és ellenzi az Oroszországra kirótt szankciókat, pártatlan tudna lenni vagy bármi jót is tenne az ukrán félnek.

Zelenszkij felidézte, hogy Kijev már a magyar miniszterelnök pekingi és moszkvai útja idején is elvetette Orbán Viktor közvetítői szerepét. Úgy vélekedett, a magyar kormányfő egyike azoknak, akik „felelősek azért, hogy egyes amerikai körök szerint Oroszország nyeri ezt a háborút”.

Azt is mondta, éppen Budapesten történt, hogy az Egyesült Államok és más nagyhatalmak területi garanciákat adtak a frissen függetlenedett Ukrajnának, cserébe azért, hogy a kijevi kormány átadta Oroszországnak a Szovjetunió idején ukrán területeken tárolt nukleáris fegyverarzenált.

Egy újabb Budapest nem lehet kedvező

– tette hozzá az ukrán elnök az 1994-es budapesti memorandumra utalva, aláhúzva, hogy ezen kétségeit megosztotta Donald Trumppal.

Az amerikai elnökkel múlt pénteken a Fehér Házban rendezett találkozójával kapcsolatban Zelenszkij elmondta azt is, hogy a megbeszélésen hangsúlyozta: Kijev álláspontja nem változott, továbbra sem fogadja el Moszkva feltételeit.

Nem fogjuk nekik tálcán átnyújtani a győzelmet

– fogalmazott.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij kész csatlakozni a budapesti békecsúcshoz

Címlapkép forrása: MTI/AP/Alex Brandon

