Erős lépést tett a fenyegetett sziget: mostantól lelőhetik a keleti nagyhatalom drónjait

Az új eljárásrendet a nemrég kiadott 2025-ös Nemzetvédelmi Jelentésben tették közzé, amely

négylépcsős műveleti protokollt határoz meg: azonosítás és megfigyelés, riasztás és értesítés, biztonsági megerősítés, végül védelmi tüzelés.

A szabályozás célja a katonai készültség javítása a tajvani sziget közelében egyre gyakrabban megjelenő kínai drónokkal szemben. Az új irányelvek szerint a katonáknak először azonosítaniuk és követniük kell a beazonosítatlan drónt, jelenteniük kell a parancsnokaiknak, miközben biztosítják, hogy civilek ne kerüljenek veszélybe. Ha a légi jármű továbbra is közeledik, figyelmeztető jelzőrakétákat vagy szirénákat kell használni a környező egységek és a helyi rendvédelmi szervek riasztására.

Csak a terület biztonságának megerősítése után kapnak a katonák felhatalmazást könnyűfegyverek – jellemzően 7,62 mm-es vagy kisebb kaliberű – vagy speciális drónzavaró eszközök használatára a célpont lelövéséhez. Az intézkedéseket úgy tervezték, hogy a csapatok „azonnal reagáljanak és azonnal harcoljanak”, kombinálva a „soft-kill és hard-kill módszereket”. A sziget fejlett drónelhárító rendszerek beszerzését is tervezi, de addig is a fegyveres erőket utasították, hogy „használják a meglévő fegyvereket, például jelzőpisztolyokat, puskákat és géppuskákat”, valamint „negyedévente végezzenek éles lőgyakorlatokat és éjszakai lőgyakorlatokat a reagálóképesség és a harckészültség fokozása érdekében”.

Peking Tajvant saját területének tekinti, és megfogadta, hogy a szigetet ellenőrzése alá vonja, ha kell, erővel. A katonai és politikai nyomás fokozódott, miután Laj Csing-tö, a Demokratikus Progresszív Párt jelöltje májusban hivatalba lépett. Kína egyre gyakrabban alkalmaz úgynevezett „szürke zónás hibrid fenyegetéseket”, beleértve civil vagy módosított drónok bevetését, amelyek a fősziget és a kisebb tajvani ellenőrzés alatt álló szigetek felett repülnek.

2022 augusztusában tajvani katonák lelőttek egy drónt Shiyu felett, ami az első megerősített eset volt a Tajvani-szorosban.

A védelmi minisztérium szóvivője, Szun Li-fang elmondta, hogy a drónelhárító technológia „szinte naponta fejlődik”, és a minisztérium új rendszerek beszerzési lehetőségeit vizsgálja. Helyi médiajelentések szerint a védelmi minisztérium jövő hónapban tervezi megrendelni az amerikai Anduril Industries Roadrunner drónelfogó rendszerét. Februárban a sziget hadserege létrehozott egy Védelmi Innovációs Hivatalt, amelynek feladata „innovatív rendszerek azonosítása, tesztelése és beszerzése – különösen pilóta nélküli és pilóta nélküli rendszerek elleni technológiák, mesterséges intelligencia alkalmazások és ellenálló kommunikációs rendszerek” terén.

