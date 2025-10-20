Erős lépést tett a fenyegetett sziget: mostantól lelőhetik a keleti nagyhatalom drónjait

Az új eljárásrendet a nemrég kiadott 2025-ös Nemzetvédelmi Jelentésben tették közzé, amely
négylépcsős műveleti protokollt határoz meg: azonosítás és megfigyelés, riasztás és értesítés, biztonsági megerősítés, végül védelmi tüzelés.
A szabályozás célja a katonai készültség javítása a tajvani sziget közelében egyre gyakrabban megjelenő kínai drónokkal szemben. Az új irányelvek szerint a katonáknak először azonosítaniuk és követniük kell a beazonosítatlan drónt, jelenteniük kell a parancsnokaiknak, miközben biztosítják, hogy civilek ne kerüljenek veszélybe. Ha a légi jármű továbbra is közeledik, figyelmeztető jelzőrakétákat vagy szirénákat kell használni a környező egységek és a helyi rendvédelmi szervek riasztására.
Csak a terület biztonságának megerősítése után kapnak a katonák felhatalmazást könnyűfegyverek – jellemzően 7,62 mm-es vagy kisebb kaliberű – vagy speciális drónzavaró eszközök használatára a célpont lelövéséhez. Az intézkedéseket úgy tervezték, hogy a csapatok „azonnal reagáljanak és azonnal harcoljanak”, kombinálva a „soft-kill és hard-kill módszereket”. A sziget fejlett drónelhárító rendszerek beszerzését is tervezi, de addig is a fegyveres erőket utasították, hogy „használják a meglévő fegyvereket, például jelzőpisztolyokat, puskákat és géppuskákat”, valamint „negyedévente végezzenek éles lőgyakorlatokat és éjszakai lőgyakorlatokat a reagálóképesség és a harckészültség fokozása érdekében”.
Peking Tajvant saját területének tekinti, és megfogadta, hogy a szigetet ellenőrzése alá vonja, ha kell, erővel. A katonai és politikai nyomás fokozódott, miután Laj Csing-tö, a Demokratikus Progresszív Párt jelöltje májusban hivatalba lépett. Kína egyre gyakrabban alkalmaz úgynevezett „szürke zónás hibrid fenyegetéseket”, beleértve civil vagy módosított drónok bevetését, amelyek a fősziget és a kisebb tajvani ellenőrzés alatt álló szigetek felett repülnek.
2022 augusztusában tajvani katonák lelőttek egy drónt Shiyu felett, ami az első megerősített eset volt a Tajvani-szorosban.
A védelmi minisztérium szóvivője, Szun Li-fang elmondta, hogy a drónelhárító technológia „szinte naponta fejlődik”, és a minisztérium új rendszerek beszerzési lehetőségeit vizsgálja. Helyi médiajelentések szerint a védelmi minisztérium jövő hónapban tervezi megrendelni az amerikai Anduril Industries Roadrunner drónelfogó rendszerét. Februárban a sziget hadserege létrehozott egy Védelmi Innovációs Hivatalt, amelynek feladata „innovatív rendszerek azonosítása, tesztelése és beszerzése – különösen pilóta nélküli és pilóta nélküli rendszerek elleni technológiák, mesterséges intelligencia alkalmazások és ellenálló kommunikációs rendszerek” terén.
Címlapkép forrása: Taiwan's Military News Agency/Anadolu via Getty Images
Hatalmas szabotázs készül a magyar gazdaság ütőere ellen – állítja az FSZB
Az Egyesült Királyság és Ukrajna állítólag a Török Áramlat megsemmisítését tervezi.
Schnabel megszólalt az euró jövőjéről – nem várt választ adott
A közös európai deviza erős, de lehetne világhatalmi eszköz is.
Tanulj meg okosan befektetni – hamarosan indul a Sikeres befektető online tanfolyam
Élő online tanfolyam a Portfolio Investment Services szervezésében
Rejtett veszélyek az amerikai részvénypiacon: ezeket a papírokat dobják el a profik
Egyre több intőjel mutat abba az irányba, hogy érik egy nagy bukás.
Budapesti békecsúcs: elszabadultak az indulatok Európában, sokan esnének a magyar kormánynak
Vannak, akik vérlázítónak látják a magyar kabinet mozgolódását.
Nagy lépés a budapesti békecsúcs felé: ezek a témák kerülhetnek terítékre
Egyeztetett a két kulcsszereplő.
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!