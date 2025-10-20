Ez nem fog tetszeni Pekingnek: újult erővel fordulhat rá Amerika a nukleáris tengeralattjárókra

Donald Trump amerikai elnök okóber 20-án kiállt a háromoldalú AUKUS megállapodás mellett, és jelezte, hogy az Egyesült Államok felgyorsítja a nukleáris meghajtású tengeralattjárók biztosítását Ausztrália számára.
Az Ausztráliának épülő tengeralattjárók kezdenek igazán haladni
- mondta Trump, amikor Anthony Albanese ausztrál miniszterelnökkel ült a Fehér Házban.
Arra a kérdésre, hogy az USA szeretné-e felgyorsítani ezek szállítását, Trump azt válaszolta: „ezt tesszük”, de konkrét időkeretet nem említett. Az amerikai elnök kijelentései megnyugtathatják Ausztráliát és a másik AUKUS-tagot, Nagy-Britanniát, miután a Pentagon nyáron meglepte a törvényhozókat és a szövetségeseket, amikor bejelentette a megállapodás felülvizsgálatát, hogy „biztosítsa a kezdeményezés megfelelését a józan észnek és az Amerika az első kritériumoknak”.
A felülvizsgálat hivatalosan ősszel zárul le, de egy védelmi minisztériumi tisztviselő korábban közölte a törvényhozókkal, hogy
Pete Hegseth védelmi miniszter és Elbridge Colby védelempolitikai államtitkár konkrét javaslatokat fog tenni az I. pillér megerősítésére és fenntarthatóbbá tételére.
Az AUKUS két pillérre oszlik. Az I. pillér jelenleg legalább három amerikai gyártmányú Virginia-osztályú tengeralattjáró eladását foglalja magában Ausztráliának, mielőtt létrehoznák az SSN AUKUS nukleáris meghajtású tengeralattjárókat mind az Egyesült Királyság, mind Ausztrália számára. Az amerikai hajógyártási kapacitás azonban már most is nehezen tud lépést tartani az amerikai haditengerészet igényeivel, ami aggodalmat kelt az amerikai tengeri hatalmi érdekek képviselőiben. A II. pillér egy szélesebb kezdeményezés a kritikus csúcstechnológiák közös fejlesztésére a hiperszonikus rakétáktól a kvantumplatformokig.
A Fehér Házban John Phelan haditengerészeti miniszter ma kijelentette, hogy az AUKUS felülvizsgálatának célja az eredeti megállapodás „jobbá tétele” és a „kétértelműségek” tisztázása. Albanese szintén méltatta a jelenlegi megállapodást, és elmondta, hogy a nemzetek tárgyalásokat folytatnak arról, hogy „a következő szintre emeljék” az együttműködést.
Az AUKUS keretében folytatott védelmi és biztonsági partnerségünk rendkívül fontos számunkra
- hangsúlyozta.
Az Egyesült Államok legnagyobb riválisa, Kína régóta tiltakozik a program ellen, mivel azt a következtetést vonták le korábban, hogy az együttműködést a keleti nagyhatalom befolyásának növekedése ellen irányul.
Címlapkép forrása: Kyodo News Stills via Getty Images
