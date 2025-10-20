  • Megjelenítés
Ha Tomahawkokat nem is, egy kucsfontosságú fegyvert kap Ukrajna Amerikától
Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy sajtótájékoztatón bejelentette, Ukrajna és az Egyesült Államok 25 Patriot légvédelmi rendszer beszerzéséről készít elő szerződést – írja az Ukrinform.

Az érintett amerikai ügynökségekkel együttműködve tárgyalásokat folytattunk védelmi vállalatokkal a légvédelmi rendszerekről. 25 Patriot rendszerre vonatkozó szerződést készítünk elő

– fogalmazott Zelenszkij.

A gyártásban sorban állás van a már meglévő szerződések miatt. A tervek szerint a 25 rendszert több év alatt, évente eltérő darabszámban szállítanák le. Zelenszkij szerint a Fehér Ház politikai döntéssel képes módosítani a szállítási sorrendet, és vannak európai országok, amelyek Ukrajnának prioritást adhatnának. Úgy fogalmazott, hogy több a pozitív jelzés, és jelenleg a szükséges döntések előkészítésén dolgoznak.

Az elnök kiemelte: az európai NATO-országoknak vannak saját Patriot rendszereik, és vannak olyan rendszerek is Európában, amelyek az Egyesült Államok tulajdonában állnak.

Ez azt jelenti, hogy ha mindenki együttműködik és van jó szándék, akkor az európai országokban lévő amerikai rendszerek a rendelkezésünkre állhatnak

– mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij közölte, hogy a beszerzés finanszírozását elsősorban a befagyasztott orosz vagyonból, valamint kétoldalú biztonsági megállapodásokból tervezik fedezni. A fő forrás a befagyasztott orosz eszközök, amelyek pénzügyi keretrendszere már kidolgozott. Emellett további forrásokra is szükség lesz: jelenleg 28 kétoldalú biztonsági megállapodásuk van, ezek keretében reális finanszírozás található és előleg is fizethető.

Az igény a 25 Patriot rendszerre közvetlenül az ukrán légierőtől érkezett.

Címlapkép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő munkaebéden vesz részt Donald Trump amerikai elnökkel a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én. MTI/EPA/SIPA USA pool/Aaron Schwartz

