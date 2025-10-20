Hirtelen orosz katonák bukkantak fel a stratégiai fontosságú város kellős közepén – Mindenkire lőttek, Ukrajnát meglepte a támadás

Az ukrán jelentés szerint összesen 14 orosz katona szivárgott be Pokrovsz központjába, a vasútállomás környékén váratlanul tüzet nyitottak a térségben tartózkodó civilekre, majd elrejtőztek az egyik állomásépületben.
A 7-es hadtest a helyszínre sietett és semlegesítette az orosz támadókat, viszont
a város polgári lakosságát arra kérték, hogy további, ehhez hasonló támadások veszélye miatt ne menjenek az utcára.
Az nem világos, hogy az orosz különleges erők hogy jutottak be a szigorúan védett, jelentős ukrán katonai jelenléttel működő város központjába. Az ukrán közlemény szerint „háborús egyezményeket sértettek meg” az oroszok, ezek alapján elképzelhető, hogy ukrán katonai egyenruhában vagy civil ruhában szivárogtak be a városba.
Pokrovszk most a donyecki harcok epicentruma: a stratégiai fontosságú ukrán várost nagy erőkkel ostromolják az oroszok. Egyelőre még a város peremvidékén folynak a harcok.
Címlapkép: Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
