Kiakadt a tüntetéseken Trump, aki a "belét is kidolgozza": magasról tett a tiltakozókra, szerinte Soros György áll mögöttük

Donald Trump amerikai elnök vasárnap "viccnek" titulálta a "No Kings" (Nincsenek királyok) jelszóval ellene szervezett hétvégi tüntetéseket, és határozottan visszautasította, hogy önkényes uralkodó lenne - számol be a Hill.

Nem vagyok király. Kidolgozom a belemet, hogy naggyá tegyem az országunkat. Ennyi az egész. Egyáltalán nem vagyok király

- nyilatkozta Trump újságíróknak az Air Force One fedélzetén, miközben Floridából Washingtonba tartott vasárnap.

Szombaton milliók vonultak utcára a "No Kings"-tüntetések keretében Egyesült Államok-szerte, hogy a Trump-kormányzat ellen tiltakozzanak.

Becslések szerint összesen 2600 demonstrációt tartottak az 50 államban. Az olyan nagyvárosokban, mint Washington D. C., New York, Chicago és Los Angeles, különösen nagy megmozdulásokra került sor.

Trump "viccnek" nevezte a tüntetéseket,

majd kijelentette:

Megnéztem ezeket az embereket – ők nem képviselik ezt az országot. És láttam az összes vadonatúj táblát... Gondolom, Soros György és más radikális baloldali őrültek fizették. Úgy tűnik, így volt. Utánajárunk.

Hozzátette: "a tüntetések nagyon kicsik voltak, teljesen hatástalanok, és az emberek maguknál sem voltak. Ha megnézzük ezeket az embereket, ők nem képviselik országunk lakosságát".

A republikánus elnök a Truth Socialön több posztban is reflektált a demonstrációkra a hétvége folyamán.

Egy mesterséges intelligenciával (AI) előállított videó, amelyet alelnökével egyetemben megosztott, azt ábrázolja, ahogy Trump koronát helyez a saját fejére, majd vezető demokrata politikusok térdre ereszkednek előtte. Az utóbbi jelenetet az "inspirálta", amikor Nancy Pelosi volt házelnök és párttársai a rendőri intézkedés közben megölt George Floydról emlékeztek meg 2020-ban.

Egy másik AI-generált képsor azt mutatja, ahogy a volt ingatlanmágnás – koronával a fején – egy "Trump király" feliratú vadászgép pilótájaként a magasba emelkedik,

majd sárral (vagy esetleg más barna folyadékkal) "bombázza le" a tüntetőket az égből,

köztük a szintén felvonuló demokrata influenszert, Harry Sissont.

