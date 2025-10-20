Kiszivárgott az amerikai béketerv: hatalmas fordulat jöhet - Putyin állítólag komoly kompromisszumot dobott be

A béketerv alapvetése lényegében ugyanaz, amiről több sajtótermék is írt az elmúlt napokban, mint „Donald Trump javaslata” Zelenszkijnek:
Oroszország megkaphatja a teljes Donbasz-régiót, beleértve azokat a városokat, amelyeket nem foglalt el.
A Telegraph értesülései közt újdonság viszont, hogy Putyin állítólag közölte Trumppal a múlt héten, hogy
kivonulna Zaporizzsja és Herszon megyékből a Donbaszért cserébe, feladva lényegében a Krímet Donyeckkel összekötő szárazföldi folyosót.
Az utóbbi nagyon meglepő lenne: a térség stratégiai fontosságú katonai és polgári logisztikai útvonal, Oroszország hivatalosan 2022 őszén annektálta ezeket a régiókat és „orosz tengerré” nyilvánította az Azovi-tengert.
Más lap nem írt arról, hogy Putyin feladná teljes egészében ezeket a régiókat, csak arról, hogy befagyasztána a frontvonalakat a mostani állás szerint: Herszon keleti, Zaporizzsja déli részét megszállva tartná. Nem teljesen kizárható, hogy valamilyen hiba csúszott a gépezetbe a Telegraphnál, lehet, hogy keverik Szumi és Harkiv megyéket a déli területekkel, ahogy az is, hogy az értesülés alapvetően téves. A brit lap mindenesetre két cikket is közölt a témáról.
Ukrajna eddig mereven elzárkózott attól, hogy feladja Donyeck és Luhaszk megy egészét, hiszen előbbi régióban az oroszok csak a megye 80%-át, utóbbiban 99%-át ellenőrzik. A Telegraph hangsúlyozza: orosz kézre kerülne ebben az esetben Ukrajna stratégiai fontosságú keleti védvonala is, melynek elvesztése után Moszkva tovább tudna vonulni Harkiv, Dnyipropetrovszk megyébe, ha az orosz-ukrán háború ismét kiújul egy lehetséges békemegállapodás vagy tűzszünet után.
