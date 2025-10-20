Lecsaptak Ukrajna a különleges erői: kilőtték Oroszország egyik „szemét”

A közösségi médiában tett közzé Ukrajna Hírszerző Főigazgatósága (HUR) egy videót, amelyen a Krímen elkövetett csapás képei láthatóak.

Megsemmisült Oroszország egyik Valdaj radarrendszere a Krím-félszigeten, miután a felvételek szerint a HUR különleges erői dróncsapást hajtottak végre. A hőkamerás felvételen látható ahogy egy repülő eszköz épületek között haladva megtalálja a célpontot, majd becsapódik. A leírás szerint az eset a jankoyi repülőtéren zajlott le. Bár a videóból

nem azonosítható pontosan, hogy egy radar volt a célpont, az ukránok szerint az oroszok igyekeztek álcázni azt.

️Special forces of the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of Ukraine attacked the Russian radar station https://t.co/HatFvF3Rh4 — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) October 20, 2025

Az elmondások szerint ez a rendszer az orosz hadiipari komplexum legújabb fejlesztése, és kategóriájában az első modell, amelyet az orosz hadsereg szolgálatba állított. Elsődleges feladata, hogy a dróntámadások ellen védjen, szemmel tartsa az ellenséges eszközöket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images