  • Megjelenítés
Lecsaptak Ukrajna a különleges erői: kilőtték Oroszország egyik „szemét”
Globál

Lecsaptak Ukrajna a különleges erői: kilőtték Oroszország egyik „szemét”

Portfolio
A közösségi médiában tett közzé Ukrajna Hírszerző Főigazgatósága (HUR) egy videót, amelyen a Krímen elkövetett csapás képei láthatóak.

Megsemmisült Oroszország egyik Valdaj radarrendszere a Krím-félszigeten, miután a felvételek szerint a HUR különleges erői dróncsapást hajtottak végre. A hőkamerás felvételen látható ahogy egy repülő eszköz épületek között haladva megtalálja a célpontot, majd becsapódik. A leírás szerint az eset a jankoyi repülőtéren zajlott le. Bár a videóból

nem azonosítható pontosan, hogy egy radar volt a célpont, az ukránok szerint az oroszok igyekeztek álcázni azt.

Az elmondások szerint ez a rendszer az orosz hadiipari komplexum legújabb fejlesztése, és kategóriájában az első modell, amelyet az orosz hadsereg szolgálatba állított. Elsődleges feladata, hogy a dróntámadások ellen védjen, szemmel tartsa az ellenséges eszközöket.

Kapcsolódó cikkünk

Trump befagyasztaná a háborút, Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna orosz-ukrán háború roncsok
Globál
Trump befagyasztaná a háborút, Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility