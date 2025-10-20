  • Megjelenítés
Majd' 20 év után kiebrudalták a baloldalt: új vezető került a nyersanyaghatalom élére
Globál

Majd' 20 év után kiebrudalták a baloldalt: új vezető került a nyersanyaghatalom élére

MTI
|
Portfolio
Bolíviában a centrista Rodrigo Paz szenátor nyerte vasárnap az elnökválasztás második fordulóját, megelőzve jobboldali riválisát, Jorge Quirogát.

A Kereszténydemokrata Párt jelöltje a szavazatok szinte teljes (97,8 százalék) összeszámlálása után

mintegy 55 százalékos támogatottságot ért el,

amit a választási hatóság "visszavonhatatlan előnynek" minősített.

Győzelme véget vet a közel két évtizedes baloldali kormányzásnak az országban,

amelyet hosszú ideig az Evo Morales volt elnök és a baloldali Szocialista Mozgalom (MAS) távozó államfője, Luis Arce közötti hatalmi harc uralt.

Paz második fordulóban legyőzött ellenfele, a jobboldali Libre – Szabadság és Demokrácia Szövetség volt elnöke, Jorge Quiroga gratulált az 58 éves, közgazdász vetélytársának, de kijelentette, hogy megvárja a hivatalos eredményeket. A politikus a voksok 45,4 százalékát kapta.

Az új elnök novemberben lép hivatalba ötéves mandátumra.

Paz mérsékelt kormányzati politikát ígért.

Intézményi reformokat tervez végrehajtani, fokozatosan megnyitni a gazdaságot és célzottabb támogatásokat bevezetni. A külpolitikában pragmatikus kapcsolatokat kíván kialakítani minden partnerrel – beleértve az Egyesült Államokkal való óvatos közeledést is –, miközben mélyíti az integrációt olyan regionális blokkokban, mint az Andok Közössége (CAN) és a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur).

Kapcsolódó cikkünk

Sorsdöntő választás a dél-amerikai országban: jöhet a bal-jobb fordulat?

Csőd szélén egyensúlyozik a szocialista sikersztori

Földrengésszerű változás jön a baloldal világhírű bástyájában: megvetheti a lábát Amerika?

Címlapkép forrása: Jorge Mateo Romay Salinas/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
P-068102_00-16_01-ORIGINAL-14953
Globál
Újabb csapás van születőben Oroszország ellen, ez lesz a 19.
Pénzcentrum
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility