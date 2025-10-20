Majd' 20 év után kiebrudalták a baloldalt: új vezető került a nyersanyaghatalom élére

Bolíviában a centrista Rodrigo Paz szenátor nyerte vasárnap az elnökválasztás második fordulóját, megelőzve jobboldali riválisát, Jorge Quirogát.

A Kereszténydemokrata Párt jelöltje a szavazatok szinte teljes (97,8 százalék) összeszámlálása után

mintegy 55 százalékos támogatottságot ért el,

amit a választási hatóság "visszavonhatatlan előnynek" minősített.

Győzelme véget vet a közel két évtizedes baloldali kormányzásnak az országban,

amelyet hosszú ideig az Evo Morales volt elnök és a baloldali Szocialista Mozgalom (MAS) távozó államfője, Luis Arce közötti hatalmi harc uralt.

Paz második fordulóban legyőzött ellenfele, a jobboldali Libre – Szabadság és Demokrácia Szövetség volt elnöke, Jorge Quiroga gratulált az 58 éves, közgazdász vetélytársának, de kijelentette, hogy megvárja a hivatalos eredményeket. A politikus a voksok 45,4 százalékát kapta.

Az új elnök novemberben lép hivatalba ötéves mandátumra.

Paz mérsékelt kormányzati politikát ígért.

Intézményi reformokat tervez végrehajtani, fokozatosan megnyitni a gazdaságot és célzottabb támogatásokat bevezetni. A külpolitikában pragmatikus kapcsolatokat kíván kialakítani minden partnerrel – beleértve az Egyesült Államokkal való óvatos közeledést is –, miközben mélyíti az integrációt olyan regionális blokkokban, mint az Andok Közössége (CAN) és a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur).

