Még nem dőlt el minden: Trump egyelőre ül Zelenszkij nagy kérésén

J. D. Vance a Joint Base Andrews támaszponton azt mondta, a kormányzat kitart a békét célzó erőfeszítések mellett.
Továbbra is a béke útján haladunk, akár néhány hónapig, néhány hétig, vagy – ne adj' Isten – ennél is tovább tart, dolgozni fogunk rajta
– mondta. Hozzátette, optimista marad, de az időzítés továbbra sem látható.
Arra a kérdésre, kaphat-e Ukrajna Tomahawk rakétákat, Vance közölte: az amerikai elnök meghallotta az ukránok kérését.
Tudjuk, hogy ezt szeretnék. Erről végső soron az elnök dönt. De még nem hozott döntést a Tomahawkok Ukrajnának való átadásáról
– fogalmazott.
A halasztás okáról szólva kiemelte, hogy Trump elsődleges prioritása az Egyesült Államok saját biztonsága:
A kritikus fegyverrendszereknek rendelkezésre kell állniuk a saját haderőnk és a saját csapataink számára. Erre összpontosít az elnök.
Vance szerint Trump Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatos döntéseit a béke előmozdítása vezérli, mert úgy véli, ez szolgálja leginkább az Egyesült Államok érdekeit.
Ha úgy gondolja, hogy Amerika érdeke további fegyverek eladása Európának, meg fogja tenni. De jelenleg még nem született döntés a Tomahawkok ügyében
– tette hozzá.
Donald Trump amerikai elnök vasárnap kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem adhatja oda az összes fegyverét Ukrajnának, mert azokra saját védelme érdekében is szüksége van.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
