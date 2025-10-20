  • Megjelenítés
Még nem dőlt el minden: Trump egyelőre ül Zelenszkij nagy kérésén
Globál

Még nem dőlt el minden: Trump egyelőre ül Zelenszkij nagy kérésén

Portfolio
J. D. Vance amerikai alelnök szerint egyelőre nem született döntés a Tomahawk-rakéták Ukrajnának való átadásáról, Donald Trump elnök még gondolkodik rajta – írja az Ukrinform.

J. D. Vance a Joint Base Andrews támaszponton azt mondta, a kormányzat kitart a békét célzó erőfeszítések mellett.

Továbbra is a béke útján haladunk, akár néhány hónapig, néhány hétig, vagy – ne adj' Isten – ennél is tovább tart, dolgozni fogunk rajta

– mondta. Hozzátette, optimista marad, de az időzítés továbbra sem látható.

Arra a kérdésre, kaphat-e Ukrajna Tomahawk rakétákat, Vance közölte: az amerikai elnök meghallotta az ukránok kérését.

Tudjuk, hogy ezt szeretnék. Erről végső soron az elnök dönt. De még nem hozott döntést a Tomahawkok Ukrajnának való átadásáról

– fogalmazott.

A halasztás okáról szólva kiemelte, hogy Trump elsődleges prioritása az Egyesült Államok saját biztonsága:

A kritikus fegyverrendszereknek rendelkezésre kell állniuk a saját haderőnk és a saját csapataink számára. Erre összpontosít az elnök.

Vance szerint Trump Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatos döntéseit a béke előmozdítása vezérli, mert úgy véli, ez szolgálja leginkább az Egyesült Államok érdekeit.

Ha úgy gondolja, hogy Amerika érdeke további fegyverek eladása Európának, meg fogja tenni. De jelenleg még nem született döntés a Tomahawkok ügyében

– tette hozzá.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem adhatja oda az összes fegyverét Ukrajnának, mert azokra saját védelme érdekében is szüksége van.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna orosz-ukrán háború roncsok
Globál
Trump befagyasztaná a háborút, Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility