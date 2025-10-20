Az amerikai külügyminisztérium szóvivője, Tommy Pigott közleményben jelentette be, hogy Rubio

hangsúlyozta a közelgő találkozók fontosságát, amelyek lehetőséget adhatnak Moszkvának és Washingtonnak az orosz-ukrán háború tartós rendezésének előmozdítására.

A találkozóval kapcsolatban Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes újságíróknak elmondta, hogy még nem született megállapodás Lavrov és Rubio személyes találkozójának időpontjáról és helyszínéről, minden részlet még megfontolás alatt áll.

Az orosz diplomata kijelentette, hogy Oroszország folytatni fogja az alaszkai csúcstalálkozón meghatározott keretek fontosságának hangsúlyozását amerikai kollégái felé. Rjabkov szerint a Lavrov-Rubio találkozó napirendjén biztosan szerepelni fog az ukrajnai „különleges katonai művelet” és a Nyugat Ukrajnának nyújtott támogatása, amely „nem felel meg Oroszország érdekeinek”. Emellett gazdasági kérdéseket és kétoldalú ügyeket is meg fognak vitatni.

Az orosz külügyminiszter-helyettes hangsúlyozta, hogy az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozó szellemiségének „nincs alternatívája”, és minden további erőfeszítésnek az ott megfogalmazott keretekre kell épülnie.

