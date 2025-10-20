Nagy lépés a budapesti békecsúcs felé: ezek a témák kerülhetnek terítékre

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője, Tommy Pigott közleményben jelentette be, hogy Rubio
hangsúlyozta a közelgő találkozók fontosságát, amelyek lehetőséget adhatnak Moszkvának és Washingtonnak az orosz-ukrán háború tartós rendezésének előmozdítására.
A találkozóval kapcsolatban Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes újságíróknak elmondta, hogy még nem született megállapodás Lavrov és Rubio személyes találkozójának időpontjáról és helyszínéről, minden részlet még megfontolás alatt áll.
Az orosz diplomata kijelentette, hogy Oroszország folytatni fogja az alaszkai csúcstalálkozón meghatározott keretek fontosságának hangsúlyozását amerikai kollégái felé. Rjabkov szerint a Lavrov-Rubio találkozó napirendjén biztosan szerepelni fog az ukrajnai „különleges katonai művelet” és a Nyugat Ukrajnának nyújtott támogatása, amely „nem felel meg Oroszország érdekeinek”. Emellett gazdasági kérdéseket és kétoldalú ügyeket is meg fognak vitatni.
Az orosz külügyminiszter-helyettes hangsúlyozta, hogy az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozó szellemiségének „nincs alternatívája”, és minden további erőfeszítésnek az ott megfogalmazott keretekre kell épülnie.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
Békecsúcs Budapesten: Ukrajna tűzszünetről beszél – Megérkezett Kijevből a javaslat
Ez fontos lépés lenne.
Milliárdos bizniszt készít elő az UniCredit, lepasszolná egy portfóliója kockázatát
Főként kkv-hitelekről van szó.
Elkaszálta a román alkotmánybíróság a készülő nyugdíjszigorítást
Megmenekültek a bírák és ügyészek.
A bértranszparencia csak egy a sok közül − Még több trendelemzés egy helyen a HR-szakma nagyágyúitól
HR-trendek felülnézetből.
Kiszivárgott az amerikai béketerv: hatalmas fordulat jöhet - Putyin állítólag komoly kompromisszumot dobott be
Ez komoly áttörés lehet, ha tényleg igaz.
Begyorsult a CATL növekedése: megugrott a bevétel és a profit
Erős számokat hozott a cég.
Ez a legnagyobb hülyeség, amit egy kormány tehet, mégis újra megpróbálják
A saját sírjukat ássák meg, de valamiért mindig visszajönnek hantolni.
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda