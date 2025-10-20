Nagyot fordult a kocka: csúfos kudarc állhat az európai katonai hatalom F-35-ös beszerzése mögött

Európa egyik legerősebb katonai hatalma

a 2022-ben rendelt 35 darab F-35-ös vadászgép mellé további 15 beszerzését tervezi.

A lépés azért számít meglepőnek, mert a berlini kormány eddig azon az állásponton volt, hogy kerülni kell a túlzott függőséget az Egyesült Államoktól, valamint inkább a helyi hadiipart támogatnák megrendelésekkel. Már korábban is megjelentek olyan hangok, amelyek felvetették, hogy az amerikai vadászgépek megrendelései az Eurofighter program rovására mennek majd, az elmúlt időszakban növekvő katonai ráfordítás inkább azt jelezte előre, hogy párhuzamosan mehet a két beszerzés.

Németország továbbra is kitart amellett, hogy az egyre költségesebbnek ígérkező vásárlás ellenére is kitart az európai fejlesztésű gépek mellett. Az amerikai F-35-ös ötödik generációs vadászgépek jóval több képességgel bírnak, miközben az árcédula majdnem megegyezik a két járművön.

A döntés valódi hátterében az is lehetett, hogy a német és francia vezetésű Future Combat Air System (FCAS) következő generációs vadászgép-programjának súlyos problémákkal szembesültek.

A nehézségek már azt is kétségessé tették, hogy a projekt egyáltalán életképes marad-e, a francia fél már jelezte, hogy ők akár egyedül is befejezik a fejlesztést.

A német oldal maradása viszont bizonytalan és ez Berlin gondolkodását is megrengeti. A késedelmek miatt már az sem tűnik reálisnak, hogy az FCAS 2040-re ütőképes vadászgépet tud létrehozni, ez az időpont pedig akkor is túl távoli, ha a németek a maradás mellett döntenek. Az átmeneti (?) képességbeli hiányosságok elkerülésére pedig szükség van további vadászgépekre a német légierőnél, ebben pedig jelenleg az F-35 tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak.

Címlapkép forrása: Lukas Schulze/Getty Images