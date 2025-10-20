  • Megjelenítés
Nagyot fordult a kocka: csúfos kudarc állhat az európai katonai hatalom F-35-ös beszerzése mögött
Globál

Nagyot fordult a kocka: csúfos kudarc állhat az európai katonai hatalom F-35-ös beszerzése mögött

Portfolio
A német védelmi minisztérium bejelentése szerint Berlin egy 2,9 milliárd dolláros megrendeléssel erősíti meg a légierejét. A közlemény mögött komoly problémák is felsejlenek – írja a Military Watch Magazine.

Európa egyik legerősebb katonai hatalma

a 2022-ben rendelt 35 darab F-35-ös vadászgép mellé további 15 beszerzését tervezi.

A lépés azért számít meglepőnek, mert a berlini kormány eddig azon az állásponton volt, hogy kerülni kell a túlzott függőséget az Egyesült Államoktól, valamint inkább a helyi hadiipart támogatnák megrendelésekkel. Már korábban is megjelentek olyan hangok, amelyek felvetették, hogy az amerikai vadászgépek megrendelései az Eurofighter program rovására mennek majd, az elmúlt időszakban növekvő katonai ráfordítás inkább azt jelezte előre, hogy párhuzamosan mehet a két beszerzés.

Németország továbbra is kitart amellett, hogy az egyre költségesebbnek ígérkező vásárlás ellenére is kitart az európai fejlesztésű gépek mellett. Az amerikai F-35-ös ötödik generációs vadászgépek jóval több képességgel bírnak, miközben az árcédula majdnem megegyezik a két járművön.

A döntés valódi hátterében az is lehetett, hogy a német és francia vezetésű Future Combat Air System (FCAS) következő generációs vadászgép-programjának súlyos problémákkal szembesültek.

A nehézségek már azt is kétségessé tették, hogy a projekt egyáltalán életképes marad-e, a francia fél már jelezte, hogy ők akár egyedül is befejezik a fejlesztést.

A német oldal maradása viszont bizonytalan és ez Berlin gondolkodását is megrengeti. A késedelmek miatt már az sem tűnik reálisnak, hogy az FCAS 2040-re ütőképes vadászgépet tud létrehozni, ez az időpont pedig akkor is túl távoli, ha a németek a maradás mellett döntenek. Az átmeneti (?) képességbeli hiányosságok elkerülésére pedig szükség van további vadászgépekre a német légierőnél, ebben pedig jelenleg az F-35 tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi arculcsapás éri a Nyugatot: lecsapott a J-10C sztárgépekre a felemelkedő hatalom

Címlapkép forrása: Lukas Schulze/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna-drón-oroszroszág-hírszerzés-csapás-támadás-háború
Globál
Ukrán hírszerzés: valósággal szétbombázták Oroszország egyik legfontosabb szektorát, de még csak most jöhet a java
Pénzcentrum
Így verik át saját magukat a boltokban a magyarok: az árstopban bíznak, pedig van nagyobb baj is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility