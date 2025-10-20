Orosz energiaembargó: csúcstalálkozót tartanak ma az uniós energiaügyi miniszterek

Fontos találkozót tartanak ma az uniós energiaügyi miniszterek, ugyanis a nyáron benyújtott orosz energiahordozókról szóló leválási terv lesz a terítéken. Az Európai Parlament (EP) két bizottsága előző héten már kialakította álláspontját a tervezetről, amin több helyen szigorítanának. Ezért most különösen fontos lesz, hogy milyen megállapodás születik az Európai Tanácsban.

A Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács tisztviselői ma Luxemburgban találkoznak, hogy kialakítsák álláspontjukat az orosz leválást megalapozó uniós rendeletről a további tárgyalásokhoz. A még eldöntésre váró kérdések nagyrészt technikai jellegűek. A miniszterek ezen felül megvitatják az ukrajnai energetikai helyzetet és az EU elektrifikációs terveit is.

A cél az, hogy még az év vége előtt végleges megállapodás szülessen az orosz leválás ügyében.

Az Európai Parlament két bizottsága előző héten jóváhagyta - és több ponton szigorította – a rendeletjavaslatot. Az EP Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága (INTA) és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsága (ITRE) az alábbi módosításokat hagyta jóvá:

Egy évvel korábbra, 2027 vége helyett 2026 december 31-ig hozzák előre a teljes importtilalmat földgáz és kőolaj esetén is.

Az orosz nyersolajból előállított termékek behozatala szintén tilos lesz 2026-tól.

Megerősítik a rendelet végrehajtását azáltal, hogy szankciókat vezetnek be a renitens tagállamokkal szemben a rendelet megsértése esetén.

Továbbá megtiltják 2026-tól az orosz eredetű földgáz ideiglenes tárolását az uniós létesítményekben.

Végül törölték azt a záradékot, amely lehetővé tette volna a Bizottság számára a tilalom ideiglenes felfüggesztését energiaellátási válság esetén.

Most az energiaügyi minisztereken a sor, hogy megvizsgálják a javaslatot és kialakításák saját álláspontjukat a soron következő tárgyalásokra.

Címlapkép forrása: Portfolio