Súlyos fenyegetést lengetett be Trump: ha nem lesz megállapodás, akkor „sokan nagy árat fognak fizetni”

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnökkel tartott találkozót az amerikai vezető, ezen pedig az újságíróknak is alkalmuk nyílt néhány kérdést feltenni. Trumpot több alkalommal is megkérdezték, hogy pontosan mi az álláspontja a közelgő budapesti békecsúcsról. Az egyik ausztrál újságíró arról faggatta az amerikai elnököt, hogy miért nem ruházza fel Ukrajnát olyan védelmi képességekkel, amelyek hatékonyan védik az országot az orosz támadásokkal szemben.

Ekkor egy kisebb szócsata alakult ki a teremben. Trump azzal kezdte a válaszát, hogy szerinte az újságíró „nem tudja miről beszél”, mire a kérdező félbeszakította. Az ausztrál riporter azt mondta, hogy tudja miről beszél, de az amerikai elnök erre rövidre zárta a válaszát:

Nem hiszem, hogy tudnád [azt]. Ez bonyolultabb, mint amilyennek beállítod. Egyszerűen könnyűnek hangzik. Éppen egy megállapodás megkötésén dolgozunk. Ha megkötünk, nagyszerű. Ha nem kötünk megállapodást, sokan nagy árat fognak fizetni

– jelentette ki határozottan az elnök.

Azt nem fejtette ki Trump, hogy pontosan mire gondolt ezzel a kijelentéssel, vagyis kiknek kell majd és milyen árat fizetniük azért, ha esetleg nem jön össze a megállapodás.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images