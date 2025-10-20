  • Megjelenítés
Szijjártó titokzatos washingtoni útja: kiderült, mi zajlik a kulisszák mögött
Szijjártó titokzatos washingtoni útja: kiderült, mi zajlik a kulisszák mögött

Szijjártó Péter külügyminiszter kedden Washingtonba utazik; egyelőre nem ismert, kivel találkozik és mi lesz a programja – számolt be a Reuters.

Szijjártó a hétfői nyilatkozatában

nem árulta el, kivel egyeztet megérkezése után Washingtonban, és nem közölt részleteket a látogatás napirendjéről sem.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, csütörtökön jelezte, hogy hamarosan Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal az Ukrajnában zajló háborúról szóló tárgyalások ügyében.

Időközben kiderült, hogy az orosz államfő Bulgárián keresztül juthat majd el Magyarországra: az EU-tagállam ugyanis jelezte, hogy a béke előmozdítása érdekében hajlandó kivételt tenni és átengedni légterén a nemzetközi körözés alatt álló Putyin repülőgépét.

A Putyin–Trump-csúcstalálkozó időpontját egyelőre nem jelentették még be.

