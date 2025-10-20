Újabb csapás van születőben Oroszország ellen, ez lesz a 19.

Az Európai Unió nagy valószínűséggel még ezen a héten elfogadja az Oroszországgal szembeni 19. szankciós csomagját – jelentette be Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. A döntés akár már ma is megszülethet a Külügyek Tanácsának találkozóján.

A szankciók sorozatos bevezetése az EU részéről kulcsfontosságú eleme az Oroszországra nehezedő nemzetközi nyomásnak. A korábbi, 18 csomag már számos területet érintett, beleértve az energiaipart, a pénzügyi szektort, a kereskedelmet, valamint számos orosz tisztviselőt és szervezetet. A mostani 19. csomag célja a meglévő szankciók szigorítása, valamint a kiskapuk bezárása.

Az Európai Bizottság már elfogadta az Oroszország elleni tizenkilencedik szankciós csomagját,

amely most az Európai Tanács végső döntésére vár.

Az újabb szankciós csomag célja továbbra is Moszkva háborús bevételeinek csökkentése és Vlagyimir Putyin tárgyalóasztalhoz kényszerítése, ami kiterjed a nagy orosz olajvállalatokra, az olajat harmadik országokon keresztüli értékesítő hálózatokra, a kriptoeszközökre és a banki szektorra is, miközben az Egyesült Államok korábbi elnöke, Donald Trump még radikálisabb lépéseket, akár 100 százalékos vámokat is javasolt a Kínából és Indiából származó orosz olajra - részletesen:

