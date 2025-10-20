Újabb csapás van születőben Oroszország ellen, ez lesz a 19.

A szankciók sorozatos bevezetése az EU részéről kulcsfontosságú eleme az Oroszországra nehezedő nemzetközi nyomásnak. A korábbi, 18 csomag már számos területet érintett, beleértve az energiaipart, a pénzügyi szektort, a kereskedelmet, valamint számos orosz tisztviselőt és szervezetet. A mostani 19. csomag célja a meglévő szankciók szigorítása, valamint a kiskapuk bezárása.
Az Európai Bizottság már elfogadta az Oroszország elleni tizenkilencedik szankciós csomagját,
amely most az Európai Tanács végső döntésére vár.
Az újabb szankciós csomag célja továbbra is Moszkva háborús bevételeinek csökkentése és Vlagyimir Putyin tárgyalóasztalhoz kényszerítése, ami kiterjed a nagy orosz olajvállalatokra, az olajat harmadik országokon keresztüli értékesítő hálózatokra, a kriptoeszközökre és a banki szektorra is, miközben az Egyesült Államok korábbi elnöke, Donald Trump még radikálisabb lépéseket, akár 100 százalékos vámokat is javasolt a Kínából és Indiából származó orosz olajra - részletesen:
Címlapkép forrása: EU
Még nem dőlt el minden: Trump egyelőre ül Zelenszkij nagy kérésén
J. D. Vance alelnök szerint még nem született döntés.
Hétfőn sem lesz könnyű vonatozni a győri fővonalon
Húzódik a biztosítóberendezés javítása, módosul a közlekedési rend.
Olyan csúcstalálkozó van készülőben, ami eldöntheti a befektetéseid sorsát
Még csak szervezik, de máris mindenki felbolydult.
Megszólalt a KGB-vezér: ők is békeközvetítők lennének az orosz–ukrán háborúban
Belarusz is bejelentkezett.
Mikor vághat kamatot az MNB? Olyan előrejelzés jött, amilyet még nem láttunk
Messze még a kamatvágás, egyre messzebb.
A Bank of England kormányzója kimondta: ez a Brexit valódi ára a brit gazdaságnak
Adam Smith gazdasági növekedési modelljét hozta fel.
Szünetel a vonatközlekedés a győri állomáson, jelentős késésekre kell számítani
Biztosítóberendezési hiba miatt.
Trump szerint Putyin megsemmisítené Ukrajnát, ha nem tesz eleget a követeléseinek
Kiszivárogtak a tárgyalás részletei.
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Otthon Start: így spórolhatsz napokat a DÁP-pal az igazolások beszerzésén
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás, így már számos lakástámogatáshoz szükséges igazolás és dokume
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!