  • Megjelenítés
Ukrajna is kénytelen elismerni: ez az orosz fejlesztés felülmúlja az eddig látottakat
Globál

Ukrajna is kénytelen elismerni: ez az orosz fejlesztés felülmúlja az eddig látottakat

Portfolio
Vadim Szkibickij, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának helyettes vezetője elmondta, hogy Oroszország megkezdte a sorozatgyártását azoknak az új irányított légibombáknak, amelyek akár 200 kilométeres távolságból is képesek célpontokat eltalálni - számolt be a RBK.

Az ukrán hírszerzési vezető szerint az orosz fejlesztők továbbfejlesztették az úgynevezett univerzális tervezési és korrekciós modulokat (UMPK), amelyeket 250, 500, 1500 és 3000 kilogrammos hagyományos légibombákra szerelnek. Ezek a modulok irányíthatóságot biztosítanak és jelentősen megnövelik a fegyverek hatótávolságát.

Szeptemberben és októberben Oroszország fejlesztette, és most már sorozatos kísérleti harci alkalmazásba vette az új irányítómodulokkal ellátott légibombákat. Azt várják, hogy az ilyen bombák hatótávolsága és harci rádiusza körülbelül 200 kilométer lesz

- mondta Szkibickij.

A hírszerzési képviselő hangsúlyozta, hogy az új fegyverekkel végrehajtott első csapásokat már regisztrálták Dnyipróban és más ukrán városokban. A katonai hírszerzés szerint Oroszország arra is törekszik, hogy javítsa ezeknek a rendszereknek az ukrán elektronikus hadviselési intézkedésekkel szembeni ellenállását. Szkibickij megerősítette, hogy a nyílt forrásokban az új bombák Grom-1 vagy Grom-2 néven jelenhetnek meg.

A név változhat - Grom-1, Grom-2. Mi azt mondjuk, hogy az ilyen bombák harci rádiusza 150-200 kilométer lesz. Adataink szerint egyik legutóbbi tesztjük 193 kilométeres távolságot ért el

- magyarázta.

Az ukrán hírszerzés értékelése szerint Oroszország már megkezdte ezeknek a fegyvereknek a sorozatgyártását, ami növeli a frontvonali régiókra és a nagyobb ukrán városokra leselkedő légi fenyegetést. Október elején Oroszország FAB (irányított légibomba) támadást hajtott végre Dnyipro ellen. Nem sokkal korábban a légierő figyelmeztetett, hogy az ellenséges taktikai légierő irányított légibombákat telepített a Dnyipropetrovszki és a Zaporizzsjai régiók határának közelében.

Emellett a teljes körű invázió kezdete óta az orosz erők először használtak irányított légibombákat Mikolajiv elleni csapásra október 16-án. Az elmúlt hétvégén az orosz hadsereg FAB-csapást mért a harkivi régióban található Lozovára. A hatóságok szerint a csapás egy új, módosított irányított légibombát - az UMPB-5R (sugárhajtású típus) - alkalmazott, amely becslések szerint 130 km-es távolságot tett meg. Érdemes megjegyezni, hogy Lozova és a frontvonal közötti távolság meghaladja a 100 km-t.

Kapcsolódó cikkünk

Trump befagyasztaná a háborút, Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz – Háborús híreink hétfőn

Lecsaptak Ukrajna a különleges erői: kilőtték Oroszország egyik „szemét”

Címlapkép forrása: Russian Ministry of Defense/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
egyesült királyság-Európai Unió-kémkedés-kibertámadás-oroszország-szankció-terrorizmus-ukrajna
Globál
A legmegbízhatóbb titkosszolgálati szövetséges is elfordul az Egyesült Államoktól
Pénzcentrum
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility