Ukrajna is kénytelen elismerni: ez az orosz fejlesztés felülmúlja az eddig látottakat

Az ukrán hírszerzési vezető szerint az orosz fejlesztők továbbfejlesztették az úgynevezett univerzális tervezési és korrekciós modulokat (UMPK), amelyeket 250, 500, 1500 és 3000 kilogrammos hagyományos légibombákra szerelnek. Ezek a modulok irányíthatóságot biztosítanak és jelentősen megnövelik a fegyverek hatótávolságát.
Szeptemberben és októberben Oroszország fejlesztette, és most már sorozatos kísérleti harci alkalmazásba vette az új irányítómodulokkal ellátott légibombákat. Azt várják, hogy az ilyen bombák hatótávolsága és harci rádiusza körülbelül 200 kilométer lesz
- mondta Szkibickij.
A hírszerzési képviselő hangsúlyozta, hogy az új fegyverekkel végrehajtott első csapásokat már regisztrálták Dnyipróban és más ukrán városokban. A katonai hírszerzés szerint Oroszország arra is törekszik, hogy javítsa ezeknek a rendszereknek az ukrán elektronikus hadviselési intézkedésekkel szembeni ellenállását. Szkibickij megerősítette, hogy a nyílt forrásokban az új bombák Grom-1 vagy Grom-2 néven jelenhetnek meg.
A név változhat - Grom-1, Grom-2. Mi azt mondjuk, hogy az ilyen bombák harci rádiusza 150-200 kilométer lesz. Adataink szerint egyik legutóbbi tesztjük 193 kilométeres távolságot ért el
- magyarázta.
Az ukrán hírszerzés értékelése szerint Oroszország már megkezdte ezeknek a fegyvereknek a sorozatgyártását, ami növeli a frontvonali régiókra és a nagyobb ukrán városokra leselkedő légi fenyegetést. Október elején Oroszország FAB (irányított légibomba) támadást hajtott végre Dnyipro ellen. Nem sokkal korábban a légierő figyelmeztetett, hogy az ellenséges taktikai légierő irányított légibombákat telepített a Dnyipropetrovszki és a Zaporizzsjai régiók határának közelében.
Emellett a teljes körű invázió kezdete óta az orosz erők először használtak irányított légibombákat Mikolajiv elleni csapásra október 16-án. Az elmúlt hétvégén az orosz hadsereg FAB-csapást mért a harkivi régióban található Lozovára. A hatóságok szerint a csapás egy új, módosított irányított légibombát - az UMPB-5R (sugárhajtású típus) - alkalmazott, amely becslések szerint 130 km-es távolságot tett meg. Érdemes megjegyezni, hogy Lozova és a frontvonal közötti távolság meghaladja a 100 km-t.
Címlapkép forrása: Russian Ministry of Defense/Anadolu via Getty Images
