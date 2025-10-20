  • Megjelenítés
Ukrán hírszerzés: valósággal szétbombázták Oroszország egyik legfontosabb szektorát, de még csak most jöhet a java
Globál

Ukrán hírszerzés: valósággal szétbombázták Oroszország egyik legfontosabb szektorát, de még csak most jöhet a java

Portfolio
Az ukrán RBK számolt be Vadim Szkibickij, az ukrán védelmi hírszerzés (HUR) helyettes vezetőjének beszédéről. Az Oroszország elleni csapások is szóba kerültek.

Szkibickij kifejtette, hogy a támadásaik során a kulcsfontosságú létesítményeket veszik célba. Hozzátette, hogy a HUR szorosan együttműködik minden olyan egységgel, amelyek nagy hatótávolságú drónokat üzemeltetnek. Ennek elsődleges célja, hogy együttesen válasszák ki a célpontot, kiemelt figyelemmel azokra, amelyek lehetővé teszik Moszkvának a háború folytatását. A hírszerzés vezetője három kategóriába osztotta Ukrajna orosz területen lévő célpontjait: a parancsnoki rendszer, a védelmi-ipari komplexum és az energetikai infrastruktúra.

Vannak terveink. Megpróbáljuk lecsapni a legfontosabb célpontokra. Az olajfinomítókon és üzemanyag-tároló bázisokon végzett munkánk eredményei pedig nyilvánvalóak

– mondta.

Szkibickij kiemelte, hogy az ukrán támadások eddig kiemelkedő sikerrel zajlanak, főleg az olajfinomítók ellen. Szerinte csak ebben a szegmensben Oroszország már mintegy 27-30 százalékos veszteséggel számolhat. Hozzátette, hogy ennek jelentős hatása van a frontvonalon, de az orosz belpolitikába és az ellátásban is. A hírszerzési vezető ugyanakkor kijelentette, hogy további csapásokra készülnek, tovább javítják a képességeiket, és a hatótávolságot is.

Szeretném megjegyezni, hogy az Oroszországi Föderáció legfontosabb, legfontosabb vállalatai, egyéb cégei, gyárai és üzemei ​​500, sőt több mint 750 kilométerre találhatók a határunktól. Az ilyen létesítmények csapásához nagyon erős eszközökre van szükség. Ezért nevezik mélységi csapásnak

– mondta és hozzátette, hogy már most is képesek 1500 kilométeres távolságra csapást mérni, de a jövőben mindez csak növekedni fog.

Kapcsolódó cikkünk

Trump befagyasztaná a háborút, Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz – Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Oles Kromplias/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ukrajna orosz-ukrán háború roncsok
Globál
Trump befagyasztaná a háborút, Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Így verik át saját magukat a boltokban a magyarok: az árstopban bíznak, pedig van nagyobb baj is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility