Ukrán hírszerzés: valósággal szétbombázták Oroszország egyik legfontosabb szektorát, de még csak most jöhet a java

Szkibickij kifejtette, hogy a támadásaik során a kulcsfontosságú létesítményeket veszik célba. Hozzátette, hogy a HUR szorosan együttműködik minden olyan egységgel, amelyek nagy hatótávolságú drónokat üzemeltetnek. Ennek elsődleges célja, hogy együttesen válasszák ki a célpontot, kiemelt figyelemmel azokra, amelyek lehetővé teszik Moszkvának a háború folytatását. A hírszerzés vezetője három kategóriába osztotta Ukrajna orosz területen lévő célpontjait: a parancsnoki rendszer, a védelmi-ipari komplexum és az energetikai infrastruktúra.

Vannak terveink. Megpróbáljuk lecsapni a legfontosabb célpontokra. Az olajfinomítókon és üzemanyag-tároló bázisokon végzett munkánk eredményei pedig nyilvánvalóak

– mondta.

Szkibickij kiemelte, hogy az ukrán támadások eddig kiemelkedő sikerrel zajlanak, főleg az olajfinomítók ellen. Szerinte csak ebben a szegmensben Oroszország már mintegy 27-30 százalékos veszteséggel számolhat. Hozzátette, hogy ennek jelentős hatása van a frontvonalon, de az orosz belpolitikába és az ellátásban is. A hírszerzési vezető ugyanakkor kijelentette, hogy további csapásokra készülnek, tovább javítják a képességeiket, és a hatótávolságot is.

Szeretném megjegyezni, hogy az Oroszországi Föderáció legfontosabb, legfontosabb vállalatai, egyéb cégei, gyárai és üzemei ​​500, sőt több mint 750 kilométerre találhatók a határunktól. Az ilyen létesítmények csapásához nagyon erős eszközökre van szükség. Ezért nevezik mélységi csapásnak

– mondta és hozzátette, hogy már most is képesek 1500 kilométeres távolságra csapást mérni, de a jövőben mindez csak növekedni fog.

Címlapkép forrása: Oles Kromplias/Global Images Ukraine via Getty Images