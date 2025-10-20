Váratlanul titokzatos szuperdrón bukkant fel a keleti nagyhatalom egén: csak találgatják, mire képes a GJ-X

A közösségi médiában terjedő rövid videón látható, ahogy a hatalmas, körülbelül 42 méteres szárnyfesztávolságú pilóta nélküli repülőgép a levegőben manőverez. Bár egyes források azt állítják, hogy a drón nagyobb, mint az amerikai B-21 bombázó, ez valószínűtlen - ennek ellenére még mindig
rendkívül nagy méretű lopakodó repülőgépről van szó.
A felvételen jól láthatók a repülőgép osztott vezérsíkjai, amelyek hasonlóak a B-2 bombázón találhatókhoz, valamint egy kis kiemelkedés a gép hátsó részén, ami valószínűleg a süllyesztett hajtóműkiömlő, és ikermotoros kialakításra utal. A videó legérdekesebb részlete a drón alsó burkolata, amely különleges álcázófestést kapott. Ez a festés megnehezíti a repülőgép valódi alakjának azonosítását nagy magasságban, mivel a sötét mintázat egy hagyományos repülőgép-konfigurációt imitál.
As it seems, likely the huge GJ-X UCAV was seen again.https://t.co/adZRqExhBh pic.twitter.com/aq5IOzLBZd https://t.co/adZRqExhBh— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) October 19, 2025
A GJ-X pontos felhasználási célja vitatott. Egyes kínai katonai szakértők szerint nagy méretű harci drónról (UCAV) van szó, mások pilóta nélküli lopakodó bombázóként azonosítják. A legvalószínűbb azonban, hogy
felderítő szerepkörben alkalmazzák majd, hasonlóan az amerikai RQ-180 nagy magasságú, hosszú hatótávolságú lopakodó drónhoz.
A GJ-X csak egy a számos lopakodó harci repülőgép közül, amelyeket Kína az elmúlt évben fejlesztett. Ide tartozik a J-36 nehéz lopakodó taktikai repülőgép és a J-XDS vadászgép is, amelyek első repüléseit nemrég dokumentálták. A kínai fejlesztések üteme a fejlett harci repülőgépek terén lenyűgöző, és ez csak az, amit a nyilvánosság láthat - valószínűleg sokkal több fejlesztés zajlik a háttérben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
