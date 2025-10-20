  • Megjelenítés
Váratlanul titokzatos szuperdrón bukkant fel a keleti nagyhatalom egén: csak találgatják, mire képes a GJ-X
Globál

Váratlanul titokzatos szuperdrón bukkant fel a keleti nagyhatalom egén: csak találgatják, mire képes a GJ-X

Portfolio
Kínai nagy méretű lopakodó drón jelent meg egy kiszivárgott videón, amely a GJ-X névre keresztelt, „cranked kite” kialakítású repülőgépet mutatja repülés közben. A drón először tavaly szeptemberben került a nyilvánosság elé műholdképeken - közölte a The War Zone.

A közösségi médiában terjedő rövid videón látható, ahogy a hatalmas, körülbelül 42 méteres szárnyfesztávolságú pilóta nélküli repülőgép a levegőben manőverez. Bár egyes források azt állítják, hogy a drón nagyobb, mint az amerikai B-21 bombázó, ez valószínűtlen - ennek ellenére még mindig

rendkívül nagy méretű lopakodó repülőgépről van szó.

A felvételen jól láthatók a repülőgép osztott vezérsíkjai, amelyek hasonlóak a B-2 bombázón találhatókhoz, valamint egy kis kiemelkedés a gép hátsó részén, ami valószínűleg a süllyesztett hajtóműkiömlő, és ikermotoros kialakításra utal. A videó legérdekesebb részlete a drón alsó burkolata, amely különleges álcázófestést kapott. Ez a festés megnehezíti a repülőgép valódi alakjának azonosítását nagy magasságban, mivel a sötét mintázat egy hagyományos repülőgép-konfigurációt imitál.

A GJ-X pontos felhasználási célja vitatott. Egyes kínai katonai szakértők szerint nagy méretű harci drónról (UCAV) van szó, mások pilóta nélküli lopakodó bombázóként azonosítják. A legvalószínűbb azonban, hogy

felderítő szerepkörben alkalmazzák majd, hasonlóan az amerikai RQ-180 nagy magasságú, hosszú hatótávolságú lopakodó drónhoz.

A GJ-X csak egy a számos lopakodó harci repülőgép közül, amelyeket Kína az elmúlt évben fejlesztett. Ide tartozik a J-36 nehéz lopakodó taktikai repülőgép és a J-XDS vadászgép is, amelyek első repüléseit nemrég dokumentálták. A kínai fejlesztések üteme a fejlett harci repülőgépek terén lenyűgöző, és ez csak az, amit a nyilvánosság láthat - valószínűleg sokkal több fejlesztés zajlik a háttérben.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi megállapodás: Amerika ugródeszkának használja az európai hatalmat a jövő szuperfegyvereihez

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ukrajna orosz-ukrán háború roncsok
Globál
Trump befagyasztaná a háborút, Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Így verik át saját magukat a boltokban a magyarok: az árstopban bíznak, pedig van nagyobb baj is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility