Bizarr fordulat: az orosz hadseregben halt meg a fehérorosz ellenzéki vezető fia
Elesett az ukrajnai frontvonalon Iván Ussz, egy volt belarusz ellenzéki elnökjelölt, Dmitrij Ussz fia – adja hírül több ukrán lap.

A férfi idén januárban csatlakozott az orosz haderőhöz, az ukrán haderő „néhány hét alatt” megölte a fiatal katonát. Holttestét a napokban adták át Oroszországnak.

Iván Ussz furcsa politikai pályafutást járt be: a 2010-es évek közepén nyíltan oroszpárti és Ukrajna-ellenes volt, nézeteinek hangot adva egy „Antimajdan Minszk” nevű VK-csoportot is vezetett.

2020-ban azonban ő is részt vett a Vlagyimir Putyinnal szoros szövetségben álló Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető elleni tüntetésekben, ezért 15 nap letöltendő börtönt kapott.

Édesapja, Dmitrij Ussz 2010-ben indult Lukasenka ellen elnökjelöltként, a vesztes választás után 5 és fél év börtönbüntetést kapott, de 5 hónap után kiengedték.

Nem tudni, Iván Usszt mi motiválta abban, hogy az orosz haderőben harcoljon. Moszkva busás fizetést, orosz állampolgárságot ígér a haderőbe csatlakozó külföldieknek.

Belarusz katonák ukrán és orosz oldalon is egyaránt nagy számban harcolnak.

