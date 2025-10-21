  • Megjelenítés
Brutális műveletre készültek az oroszok a NATO egyik legerősebb országában – durva lépést tettek a hatóságok
Brutális műveletre készültek az oroszok a NATO egyik legerősebb országában – durva lépést tették a hatóságok

Lengyelországban nyolc embert tartóztattak le, akiket kémkedéssel és szabotázzsal gyanúsítanak egy orosz irányítású hálózathoz köthetően. A gyanúsítottak katonai létesítményeket figyeltek meg és robbanóanyagokat próbáltak eljuttatni több országon keresztül Ukrajnába. Varsó szerint Oroszország „hibrid háborút” folytat Európa ellen, amely kémkedésre, kibertámadásokra és drónincidensekre épül.

Lengyelországban nyolc embert tartóztattak le kémkedés és szabotázs gyanújával, köztük három ukrán állampolgárt – számolt be az Al-Jazeera.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte, hogy a nyomozás folyamatban van, és további műveletek várhatók.

A gyanúsítottak katonai létesítmények és kritikus infrastruktúrák felderítésében, robbanóanyagok szállításában és támadások előkészítésében vehettek részt. A lengyel ügyészség szerint céljuk az volt, hogy félelmet keltsenek és destabilizálják az Ukrajnát támogató uniós országokat.

A román titkosszolgálat is letartóztatott két ukrán állampolgárt, akik állítólag orosz hírszerzési irányítás alatt tevékenykedtek, és robbanóanyagot tartalmazó csomagokat helyeztek el egy nemzetközi futárcégnél. A lengyel és román hatóságok szerint a hálózat célja robbantások előkészítése és fegyveres provokációk szervezése volt Lengyelország, Románia és Ukrajna területén.

A lengyel biztonsági szolgálatok az elmúlt három évben összesen 55 személyt vettek őrizetbe hasonló vádakkal.

Varsó szerint Oroszország „hibrid háborút” folytat Európa ellen, kiber- és szabotázsakciókkal próbálva meggyengíteni az Ukrajnát támogató államokat. A vádak szerint Moszkva kiterjedt kémhálózatot működtet az EU több tagállamában, köztük Litvániában, Lettországban és az Egyesült Királyságban is. A Kreml mindezt tagadja, és „ruszofóbiának” minősíti az európai vádakat.

Az utóbbi hetekben a drónincidensek is fokozzák a feszültséget. Több európai ország, köztük Belgium, Dánia és Németország is orosz drónok megsértéséről számolt be, ami repülőterek ideiglenes lezárásához vezetett. A dán miniszterelnök, Mette Frederiksen szerint „Európa elleni hibrid háború kezdődött”. A lengyel kormány megerősíti légvédelmét, miközben az EU keleti határain „drónfal” kiépítését tervezi a további behatolások megakadályozására.

Címlapkép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök a kétnapos Varsói Biztonsági Fórum nyitóülésén beszél 2025. szeptember 29-én. A fotó forrása: MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski.

