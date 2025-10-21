Brutális műveletre készültek az oroszok a NATO egyik legerősebb országában – durva lépést tettek a hatóságok

Lengyelországban nyolc embert tartóztattak le kémkedés és szabotázs gyanújával, köztük három ukrán állampolgárt – számolt be az Al-Jazeera.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte, hogy a nyomozás folyamatban van, és további műveletek várhatók.
A gyanúsítottak katonai létesítmények és kritikus infrastruktúrák felderítésében, robbanóanyagok szállításában és támadások előkészítésében vehettek részt. A lengyel ügyészség szerint céljuk az volt, hogy félelmet keltsenek és destabilizálják az Ukrajnát támogató uniós országokat.
A román titkosszolgálat is letartóztatott két ukrán állampolgárt, akik állítólag orosz hírszerzési irányítás alatt tevékenykedtek, és robbanóanyagot tartalmazó csomagokat helyeztek el egy nemzetközi futárcégnél. A lengyel és román hatóságok szerint a hálózat célja robbantások előkészítése és fegyveres provokációk szervezése volt Lengyelország, Románia és Ukrajna területén.
A lengyel biztonsági szolgálatok az elmúlt három évben összesen 55 személyt vettek őrizetbe hasonló vádakkal.
Varsó szerint Oroszország „hibrid háborút” folytat Európa ellen, kiber- és szabotázsakciókkal próbálva meggyengíteni az Ukrajnát támogató államokat. A vádak szerint Moszkva kiterjedt kémhálózatot működtet az EU több tagállamában, köztük Litvániában, Lettországban és az Egyesült Királyságban is. A Kreml mindezt tagadja, és „ruszofóbiának” minősíti az európai vádakat.
Az utóbbi hetekben a drónincidensek is fokozzák a feszültséget. Több európai ország, köztük Belgium, Dánia és Németország is orosz drónok megsértéséről számolt be, ami repülőterek ideiglenes lezárásához vezetett. A dán miniszterelnök, Mette Frederiksen szerint „Európa elleni hibrid háború kezdődött”. A lengyel kormány megerősíti légvédelmét, miközben az EU keleti határain „drónfal” kiépítését tervezi a további behatolások megakadályozására.
Címlapkép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök a kétnapos Varsói Biztonsági Fórum nyitóülésén beszél 2025. szeptember 29-én. A fotó forrása: MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski.
