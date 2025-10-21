  • Megjelenítés
Budapesti békecsúcs: kiszivároghatott a találkozó dátuma - Megtörte a csendet Moszkva
Globál

Budapesti békecsúcs: kiszivároghatott a találkozó dátuma - Megtörte a csendet Moszkva

Portfolio
A budapesti békecsúcs potenciális dátumáról és az orosz-amerikai külügyminiszteri egyeztetésekről beszélt ma délután Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő: arra kérte a nyilvánosságot, hogy ne vegyenek részt a találkozók körüli „információs cirkuszban” és várják meg a hivatalos információkat az egyeztetések menetéről.

Zaharova két dolog kapcsán nyilatkozott: egyrészt az FT megírta, hogy október 30-án lehet a Trump-Putyin csúcs Budapesten, másrészt pedig beszélt azokról a jelentésekről, melyek szerint a Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közti személyes találkozó elmarad.

Ne vegyenek részt ebben az információs cirkuszban. Szergej Lavrov ma rávilágított arra, hogy rengeteg hamis adat kering a témával kapcsolatosan. Én annyit tudok mondani: amint lesz információnk, amit megoszthatok, meg fogom ezt osztani”

– mondta Zaharova.

Zaharova magyarul

nem cáfolta explicit sem a külügyi találkozó elhalasztását, sem az októberi 30-as dátumot, de erős utalást tett arra, hogy ezek az információk egyike, vagy akár mindkettő, hamis lehet.

Lavrov és Rubio tegnap beszéltek egymással telefonon a budapesti békecsúcs előkészítéséről.

