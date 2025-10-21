Budapesti békecsúcs: Szijjártó Péter Washingtonból üzent

Emlékezetes, magyar idő szerint kedd este érkezett a hír, hogy Fehér Ház szerint a közeljövőben nincs napirenden találkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. A portál ezzel kapcsolatban kereste meg az USA-ban tartózkodó külügyminisztert.

„A háborúpárti politikai elit és médiájuk mindig ezt csinálja az olyan fontos események előtt, amelyek a háború és béke ügyében döntőek lehetnek. Így van ez az Európai Tanács minden ülése előtt. Így van ez a szankciós csomagokról vagy az európai békekeretről szóló döntés előtt. Nincs új a nap alatt" - fejtette ki a tárcavezető.

Most is egészen addig, amíg a csúcstalálkozó létre nem jön, lesz megint tucatnyi szivárogtatás, álhír és nyilatkozat arról, hogy nem is lesz csúcstalálkozó

- tette hozzá.

Címlapkép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Gary Palmer republikánus kongresszusi képviselő (elöl, j-b) találkozója Washingtonban 2025. október 21-én. Forrása: MTI Fotó/KKM