Budapesti békecsúcs: totális káosz a Fehér Házban, Zelenszkij már Trump háta mögött szerveszkedik

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai körutat szervez, miután Donald Trumppal folytatott washingtoni találkozója kudarcba fulladt. Az amerikai elnök a Fehér Házban tartott megbeszélésen felszólította Kijevet, hogy adja fel az egész Donbasz régiót Oroszországnak, különben – szavai szerint – „Putyin elpusztítja” Ukrajnát.

A Post bennfentes információi szerint Zelenszkij hiába próbálta térképekkel és katonai érvekkel alátámasztani álláspontját, Trump elutasította a javaslatait, és a háború befejezését kizárólag területi engedmények útján tartja elképzelhetőnek.

A találkozót ismerő források szerint az amerikai elnök kijelentette: Ukrajna „nem képes visszaszerezni” elvesztett területeit, és ideje „új esélyt adni a diplomáciának.”

Trump hozzáállása éles váltást jelentett korábbi nyilatkozataihoz képest, amikor még Tomahawk rakéták Ukrajnába küldését fontolgatta. A fordulatot egy múlt heti telefonbeszélgetés előzhette meg Vlagyimir Putyinnal, aki a Donyecki terület átadását követelte a háború lezárásának feltételeként, ekkor dőlt el, hogy a következő hetekben Budapesten lehet békekonferencia a két államfő között.

Egy európai diplomata szerint az amerikai elnök a hívás előtt még fegyverszállításról, utána viszont már területcseréről beszélt, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok „nem akar tovább eszkalálni.”

Az ülés résztvevői szerint Trump hosszan panaszkodott amiatt is, hogy nem kapta meg a Nobel-békedíjat, és a konfliktust pusztán alkualapként kezelte.

A megbeszélés után Trump tűzszünetet sürgetett a frontvonal mentén – előrevetítve a budapesti békecsúcson képviselendő álláspontját –, mondván: „mindenki menjen haza, hagyják abba a harcot és az öldöklést.” A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov hétfőn megerősítette, hogy a konfliktus „befagyasztásának” kérdése valóban napirenden volt az amerikai–orosz kapcsolattartás során, ugyanakkor Moszkva álláspontja nem változott. Putyin tanácsadója, Jurij Usakov szerint az orosz erők „stratégiai fölényben” vannak, és a Donbasz teljes ellenőrzésére törekednek.

Trump álláspontja csalódást keltett az európai kormányokban, amelyek közül sokan abban reménykedtek, hogy Washington határozottabban támogatja majd Ukrajnát.

Az amerikai visszalépés nyomást gyakorol az uniós partnerekre, akiknek továbbra is pénzügyi és katonai támogatást kell nyújtaniuk Kijevnek. Az EU-tagállamok többsége elismeri, hogy egy esetleges amerikai közvetítésű békemegállapodás valószínűleg a frontvonalak befagyasztását jelentené, de továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy Ukrajna ne adjon fel önként olyan területeket, amelyeket Oroszország katonailag sem ural. Zelenszkij a találkozó után úgy fogalmazott:

Putyin csak győztesként akar kijönni a háborúból, de ki garantálja, hogy néhány év múlva nem akar majd többet?

Lengyelország miniszterelnöke, Donald Tusk kijelentette, Európa nem gyakorolhat nyomást Zelenszkijre a területi engedmények ügyében, és a kontinens egysége „soha nem volt fontosabb.” Az ukrán elnök több európai vezetővel is egyeztet a héten, miközben az EU-csúcson várhatóan a Trump–Putyin-vonalváltás lesz a fő téma. Az uniós vezetők emellett tárgyalnak az orosz befagyasztott eszközök felhasználásáról is, amelyekből „jóvátételi hitelt” nyújtanának Ukrajnának, valamint új szankciók bevezetéséről Moszkvával szemben.

A pénzügyi tervek azonban még mindig komoly vitát generálnak:

Belgium aggályait fejezte ki, mivel az orosz eszközök nagy része ott található, míg Magyarország kormányfője, Orbán Viktor nyíltan ellenzi a lépést – emlékeztet a washingtoni lap.

A feszültséget tovább fokozza, hogy Trump és Putyin a következő hetekben személyes találkozót terveznek Budapesten, amit az uniós tagállamok többsége aggodalommal figyel. Litvánia külügyminisztere, Kęstutis Budrys kijelentette: „Putyinnak nincs helye egyetlen európai fővárosban sem.”

Francia külügyminisztere, Jean-Noël Barrot viszont jelezte, hogy egy esetleges Putyin-látogatás csak akkor lenne elfogadható, ha „azonnali és feltétel nélküli tűzszünetet” eredményezne. Brüsszelben ugyanakkor egyre nő az aggodalom, hogy Trump a „békealku” érdekében hajlandó engedményeket tenni Moszkvának, miközben Európát kiszorítja a tárgyalásokból.

Több diplomata attól tart, hogy az amerikai elnök végül kétoldalú megállapodást köt Putyinnal, és az EU-t tényként állítja kész helyzet elé – miközben Ukrajna továbbra is a frontvonalon fizeti meg az árát a geopolitikai alkuért.

Címlapkép forrása: Fehér Házi hivatalos fotó