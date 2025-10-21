Egzisztenciális fenyegetés miatt kongatja a vészharangot a világszervezet: "Nincs több kifogás, befektetők!"

Gyorsabb cselekvésre szólította fel az országokat az éghajlatváltozás ügyében Simon Stiell, az ENSZ klímaváltozási keretegyezményének ügyvezető titkára kedden, nem sokkal a világszervezet következő, novemberben tartandó klímakonferenciáján (COP30) előtt.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást vizsgáló jelentés közzétételekor Simon Stiell azt mondta, a világ országainak többsége "jó irányba megy" az emelkedő hőmérséklet és az azzal kapcsolatos alkalmazkodás terén, azonban

kiemelte, hogy a változások még mindig túl lassúak.

A jelentést akár úgy is átnevezhetjük, hogy "Nincs több kifogás, befektetők!"

- szögezte le, "kulcsfontosságú próbának" nevezve egyúttal a közelgő COP30-at.

Mint mondta, a klímavédelmi intézkedések pénzügyi forrásainak előteremtése elsősorban a szegényebb országok számára jelent nehézséget, hozzátéve, hogy ezekben a térségekben sokszor a szaktudás is hiányzik. Rámutatott arra is, hogy az ilyen intézkedéseknek a vezető gazdasági nagyhatalmak általi finanszírozása "nem jótékonykodás", ugyanis a támogatással tulajdonképpen saját érdekeiket védik, hiszen csak így lehet biztosítani egyebek között a globális ellátási láncokat is.

Figyelmeztetett továbbá, hogy az éghajlatváltozás hatásai évről évre erősebbek és szokatlanabbak, a globális felmelegedéshez történő alkalmazkodás pedig az árvizek, a szárazságok, az erdőtüzek és a viharok elleni védelmet is jelenti.

Ez pedig egyenlő a gazdaság védelmével, amelyet súlyosan érintenek az ilyen természeti katasztrófá

- hívta fel a figyelmet.

Az ENSZ novemberi klímakonferenciáját idén Brazíliában, az amazóniai Belém városban rendezik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images