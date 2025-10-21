Elképesztő áttörés jöhet a rengeteg ember halálát okozó betegség gyógyításában – Egyetlen teszt mindent megváltoztathat

A módszer a daganatokból leszakadó, a vérben keringő rákos DNS-töredékeket mutatja ki. A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) jelenleg szintén górcső alá veszi a teszt hatékonyságát.
Az észak-amerikai kutatás nyomán
a teszt számos daganattípust sikeresen azonosított, melyek háromnegyedére jelenleg nem létezik szűrőprogram.
A pozitív esetek több mint felét korai stádiumban észlelték.
A kutatás egy éven át követett 25 ezer amerikai és kanadai felnőttet. Közel minden századik résztvevőnél született pozitív eredmény, akik 62%-a esetében később megerősítették a rákdiagnózist.
A vizsgálatvezető Dr. Nima Nabavizadeh, az Oregoni Egészség- és Tudományegyetem sugárterápiás tanszékének docense szerint az adatok azt jelzik, hogy
a teszt "alapjaiban változtathatja meg" a rákszűréshez való hozzáállást.
Hozzátette: a módszer segíthet sok ráktípust
korábban észlelni, amikor a sikeres kezelés vagy akár a gyógyulás esélye a legnagyobb.
Azoknál, akiknél negatív lett az eredmény, a teszt több mint 99%-ban helyesen zárta ki a rák jelenlétét.
Az emlő-, bél-, tüdő- és méhnyakrákra irányuló hagyományos szűrésekkel kombinálva a teszt a kimutatott daganatok számát összességében hétszeresére növelte. Különösen fontos, hogy az azonosított rákok háromnegyede olyan daganat volt, amelyre nincs szűrőprogram, például a petefészek-, máj-, gyomor-, hólyag- és hasnyálmirigyrák. A vérteszt tízből kilenc esetben helyesen azonosította a daganat kiindulási helyét is.
Ezek a biztató eredmények arra utalnak, hogy a vérteszt idővel fontos szerepet kaphat a rák korai diagnosztikájában.
Független szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek: további bizonyítékokra van szükség annak igazolására, hogy a teszt valóban csökkenti a rákhalálozást.
Sok múlik az Angliában zajló, hároméves, 140 ezer résztvevős vizsgálat kimenetelén, mely eredményeit várhatóan jövőre publikálják. Az NHS korábban jelezte: ha sikeres, a programot további egymillió emberre terjesztenék ki.
Sir Harpal Kumar, a Gallerit kifejlesztő GRAIL vállalat biogyógyszerészeti üzletágának elnöke "rendkívül meggyőzőnek" nevezte az eddigi eredményeket. A BBC rádióműsorában azt mondta:
Az emberek túlnyomó többsége azért hal meg rákban, mert túl későn találjuk meg a daganatot.
Szerinte sok rákot "már nagyon előrehaladott állapotban" fedeznek fel, ezért a cél "az észlelés előrébb hozása, amikor sokkal hatékonyabb és potenciálisan gyógyító kezeléseket lehet alkalmazni".
Naser Turabi, a Cancer Research UK szakértője ugyanakkor hangsúlyozta: további kutatások szükségesek annak elkerülésére, hogy olyan rákokat is túldiagnosztizáljanak, amelyek egyébként nem okoztak volna problémát.
Az Európai Bizottság jelentése szerint
még mindig Magyarországon a legmagasabb a rák miatti halálozás aránya
az Európai Unióban. Az idei dokumentumban az állt, hogy
annak ellenére, hogy 2011 óta csökkent a rák miatti mortalitás, 2021-ben a 100 000 lakosra jutó 310 daganatos halálozással továbbra is EU-szerte Magyarországon volt a legmagasabb a rák miatti mortalitás. A daganatos mortalitás lényegesen magasabb volt a férfiak körében (100 000 lakosra 415), mint a nőknél (100 000 lakosra 245).
