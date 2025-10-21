Fájdalmas pofont kaphat Donald Trumptól Elon Musk: nem halad a projekt, félrelökhetik a világ leggazdagabb emberét

A NASA megbízott adminisztrátora, Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter hétfői interjúiban jelezte, hogy az ügynökség félreállíthatja a SpaceX-et, és
más vállalatot bízhat meg az évtized végére tervezett, űrhajósokkal végrehajtott holdraszállással.
Duffy szerint az Elon Musk által birtokolt SpaceX, amelynek 2,9 milliárd dolláros szerződése van a holdi leszállóegység biztosítására, lemaradásban van, ami veszélybe sodorhatja a NASA célját, hogy még Kína előtt visszatérjen a Holdra.
Tolódnak a határidőik, és versenyben vagyunk Kínával
- mondta a CNBC adásában a SpaceX Starshipjére utalva.
Meg fogom nyitni a szerződést. Megengedem, hogy más űripari cégek is versenyezzenek a SpaceX-szel
- helyezte kilátásba Duffy.
A SpaceX-szel kötött szerződés felmondása vagy módosítása látványos irányváltás lenne a NASA 2021-es tervéhez képest.
Ekkor választották ki ugyanis a SpaceX még fejlesztés alatt álló Starshipjét az Artemis III holdraszállási küldetéséhez, amely a mostani állás alapján legkorábban 2027 közepén valósulhat meg.
Duffy hétfői kijelentései egybeestek azzal, hogy űripari szereplők ismét bírálat alá vették a 2021-es döntést, attól tartva, hogy a Starship logisztikája túlságosan összetett, és emiatt a NASA elveszítheti az űrversenyt – erről korábban a CNN is beszámolt. A SpaceX még nem reagált Duffy nyilatkozataira.
Egyelőre nem világos, mikor dönt a NASA a SpaceX-szel kötött megállapodás módosításáról vagy egy új vállalkozó bevonásáról.
Duffy a Fox News műsorában úgy fogalmazott, hogy "épp azon dolgozik", hogy megnyissa a szerződést.
Duffy a CNBC-nek azt is felvetette, hogy az Artemis III-ban akár a jeff bezos-féle Blue Origin válthatná a SpaceX-et.
A Blue Origin a CNN megkeresésére annyit közölt: "készen állunk a támogatásra". Duffy ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a NASA a versenyt szélesebbre is nyithatja, olyan szolgáltatók előtt is, amelyekkel még nincs megállapodásuk.
A NASA jelenleg két céggel áll szerződésben holdi leszállóegységek fejlesztésére: Musk SpaceX-e a Starshipet, a Jeff Bezos által alapított Blue Origin pedig a Blue Moon nevű járművet fejleszti. Az Artemis III 2027-es végrehajtására ugyanakkor a Starshipet jelölték ki eredetileg.
Ez lenne az első emberi holdraszállás az öt évtizede lezárult Apollo-program óta.
Az eredeti tervek szerint a Blue Origin – amely 2023-ban nyert el NASA-szerződést – a későbbi küldetéseken, például az Artemis V során vethette volna be a Blue Moont.
Bethany Stevens, a NASA sajtótitkára közölte, hogy az ügynökség október 29-ig adott határidőt a SpaceX-nek és a Blue Originnak, hogy "gyorsítási megközelítéseket" mutassanak be a leszállóegységek fejlesztésére.
Trump elnöknek és Duffy miniszternek küldetése, hogy megelőzzék Kínát a Holdra való visszatérésben. Ezért mozgósítják az amerikai űripar erejét, és olyan megoldásokat keresnek, amelyek több landolási lehetőséget teremtenek
- közölte Stevens. Kína célja, hogy legkésőbb 2030-ig küldjön "taikonautákat" a Holdra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
