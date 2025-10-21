Figyelmeztető jóslatot tettek a szakemberek: látványosan átalakulhat Európa időjárása, ezt Magyarország is megérzi

A szerzők, felhívják a figyelmet az ellentmondásra, amely elsőre különösnek tűnhet a tanulmány által felfedezett összefüggés, amely szerint az egyre több zivatar mellett kevesebb jégeső várható Európában.
A jégeső kialakulásához erős feláramlásra van szükség, ami a zivatarfelhőben lévő vízcseppeket a jóval fagypont alatti hőmérsékletű jégképződési rétegbe emeli. Itt a túlhűlt cseppek jégmagokra fagynak, majd a fel- és leáramlások során egyre nagyobbak lesznek.
Amikor a jégszemek már túl nehezek ahhoz, hogy a feláramlás tovább fenntartsa őket, kihullanak a felhőből. Attól függően, hogy milyen magasról és mekkora méretben esnek, jégként vagy esőként érik el a felszínt
- írják a szakértők a Másfélfok oldalán.
A most megjelent szakcikk szerint a jövőben Európában a légkör melegedésével a jégképződési szint magasabbra kerül, vagyis a jégdaraboknak hosszabb útjuk lesz a felszínig, több idejük az elolvadásra — így a jégesők száma nagy valószínűséggel csökkenni fog. Ugyanakkor
a zivatarok kialakulásához szükséges jégdara (a szakirodalomban graupel) mennyisége a jövőben egyértelműen tovább emelkedik, a zivatarok gyakorisága.
A szakemberek új meteorológiai jelenségekre is figyelmeztetnek: megjelenhetnek a ma még főleg a trópusokon jellemző, kifejezetten a meleg éghajlati viszonyok között kialakuló ún. meleg típusú konvektív zivatarok, amelyek részben
Magyarországon is, de főként a Földközi- és Adriai-tenger térségében válnak majd gyakoribbá, és akár hatalmas jégszemeket is eredményezhetnek a felszínt elérve.
A hazánkra vonatkozó adatok elemzése alapján az ELTE meteorológusai korábban megjelent tanulmányukban is kiemelték már, hogy Magyarországon a május és szeptember közötti zivatarok számának növekedésére lehet számítani a jövőben. Ennek következtében, elegendő nedvesség esetén több lesz a heves esőzés, károkozó szél és villámtevékenység. Figyelembe véve az európai kutatási eredményeket is: összességében hazánkban több zivatarra, de kevesebb jégesőre számíthatunk a jövőben –
viszont ritkán, amikor a jégeső mégis lesújt, a jég mérete és a károk nagysága is meghaladhatja a mostani szélsőséges eseteket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
