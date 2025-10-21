  • Megjelenítés
Figyelmeztető jóslatot tettek a szakemberek: látványosan átalakulhat Európa időjárása, ezt Magyarország is megérzi
Globál

Figyelmeztető jóslatot tettek a szakemberek: látványosan átalakulhat Európa időjárása, ezt Magyarország is megérzi

Portfolio
Európa időjárása a század végére látványosan átalakulhat: a zivatarok száma nőni fog, miközben a jégesők gyakorisága összességében csökken, ez pedig vélhetően hazánk időjárására is hatással lehet majd – derül ki a Nature Communications folyóiratban megjelent friss tanulmányból, amelyet az ELTE meteorológusai a Másfélfok portálon szemléztek.

A szerzők, felhívják a figyelmet az ellentmondásra, amely elsőre különösnek tűnhet a tanulmány által felfedezett összefüggés, amely szerint az egyre több zivatar mellett kevesebb jégeső várható Európában.

A jégeső kialakulásához erős feláramlásra van szükség, ami a zivatarfelhőben lévő vízcseppeket a jóval fagypont alatti hőmérsékletű jégképződési rétegbe emeli. Itt a túlhűlt cseppek jégmagokra fagynak, majd a fel- és leáramlások során egyre nagyobbak lesznek.

Amikor a jégszemek már túl nehezek ahhoz, hogy a feláramlás tovább fenntartsa őket, kihullanak a felhőből. Attól függően, hogy milyen magasról és mekkora méretben esnek, jégként vagy esőként érik el a felszínt

- írják a szakértők a Másfélfok oldalán.

A most megjelent szakcikk szerint a jövőben Európában a légkör melegedésével a jégképződési szint magasabbra kerül, vagyis a jégdaraboknak hosszabb útjuk lesz a felszínig, több idejük az elolvadásra — így a jégesők száma nagy valószínűséggel csökkenni fog. Ugyanakkor

a zivatarok kialakulásához szükséges jégdara (a szakirodalomban graupel) mennyisége a jövőben egyértelműen tovább emelkedik, a zivatarok gyakorisága.

Kép forrása: Másfélfok

A szakemberek új meteorológiai jelenségekre is figyelmeztetnek: megjelenhetnek a ma még főleg a trópusokon jellemző, kifejezetten a meleg éghajlati viszonyok között kialakuló ún. meleg típusú konvektív zivatarok, amelyek részben

Magyarországon is, de főként a Földközi- és Adriai-tenger térségében válnak majd gyakoribbá, és akár hatalmas jégszemeket is eredményezhetnek a felszínt elérve.

Kép forrása: Másfélfok

A hazánkra vonatkozó adatok elemzése alapján az ELTE meteorológusai korábban megjelent tanulmányukban is kiemelték már, hogy Magyarországon a május és szeptember közötti zivatarok számának növekedésére lehet számítani a jövőben. Ennek következtében, elegendő nedvesség esetén több lesz a heves esőzés, károkozó szél és villámtevékenység. Figyelembe véve az európai kutatási eredményeket is: összességében hazánkban több zivatarra, de kevesebb jégesőre számíthatunk a jövőben –

viszont ritkán, amikor a jégeső mégis lesújt, a jég mérete és a károk nagysága is meghaladhatja a mostani szélsőséges eseteket.

Kapcsolódó cikkünk

Aggasztó jelentés érkezett Magyarországról: jóval több viharos napra kell felkészülni

Végre itt a fordulat az időjárásban: a jövő héttől jelentősen megváltozik a helyzet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Reuters-forrasmegjeleloles-t-80-tank-harckocsi-ukrajna-oroszorszag-orosz-ukran-haboru
Globál
Kiadta a figyelmeztetést az ukrán hírszerzés: a béketárgyalás csak álca, készül az újabb offenzíva
Pénzcentrum
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility