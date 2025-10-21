Figyelmeztette Trump a Hamászt: ha rosszul viselkednek, két perc alatt kiirtják őket

Megállapodást kötöttünk a Hamásszal, hogy jól viselkednek, és ha nem így lesz, akkor szükség esetén kiirtjuk őket
- nyilatkozta az amerikai elnök újságíróknak az ausztrál miniszterelnök, Anthony Albanese mellett, akit a Fehér Házban fogadott. "Ki lesznek irtva, és ezt ők is tudják" - tette hozzá.
A Hamász főtárgyalója, Hálil al-Hajja kedd reggel az egyiptomi Al-Qahera News csatornának azt nyilatkozta, hogy a szervezet továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás mellett. "Nagy nehézségekbe ütközünk a holttestek kiemelésében, de elszántak vagyunk és keményen dolgozunk, hogy ezt elérjük" - mondta. "A Gázára vonatkozó megállapodás érvényben marad, mert mi ezt akarjuk, és erősen elkötelezettek vagyunk annak betartása mellett" - tette hozzá.
Hétfőn J.D. Vance amerikai alelnök elindult Washingtonból Izraelbe. Trump küldöttei, Steve Witkoff és Jared Kushner hétfőn találkoztak Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, miután a Gázai övezetben történt véres erőszakos cselekmények miatt felmerült a veszélye annak, hogy összeomlik az október 10-én életbe lépett tűzszünet.
Izrael vasárnap csapásokat mért Gázára, állítása szerint a Hamász támadásaira válaszul, amely azonban tagadta ezeket a vádakat.
A Hamász fennhatósága alatt működő gázai polgári védelmi szolgálat szerint legalább 45 palesztin halt meg a bombázásokban, és további négyen vesztették életüket hétfőn az izraeli tűzben Gáza városától keletre. Az izraeli hadsereg szerint "terroristákat" támadtak meg, akik megközelítették az izraeli ellenőrzés alatt álló területet határoló "sárga vonalat".
Az amerikai elnök arra is figyelmeztette a Hamászt, hogy hagyjon fel a nyilvános kivégzésekkel, miközben a mozgalom igyekszik visszaállítani hatalmát a területen.
Trump azonban hangsúlyozta, hogy az amerikai erők nem fognak beavatkozni a Hamász ellen, és kijelentette, hogy több tucat ország, amely beleegyezett egy nemzetközi stabilizációs erő létrehozásába Gázában, "örömmel beavatkozna". "Ráadásul Izrael két perc alatt beavatkozna, ha megkérném rá" - hangoztatta az elnök. "De egyelőre nem kértük meg. Adunk egy kis esélyt, és reméljük, hogy az erőszak kissé csökkenni fog" - mondta Donald Trump.
Címlapkép forrása: Portfolio
Éjszakai tűzeset: rendkívüli tájékoztatást adott ki a Mol
A stratégiai készlet felhasználásra is szükség lehet.
Itt a nagy pénz az ismert befektetési stratéga szerint
Szembe megy a konszenzussal és általában igaza van.
Komoly erősítéssel készül a MÁV a hosszú hétvégére: így változik a vonatok menetrendje
Egy tanáccsal is szolgált a vasúttársaság.
Elkezdtek kiszállni a befektetők a magyar lakáspiacról az Otthon Start hatására
Megugrott a befektetési ingatlanok aránya az eladásokban.
Masszív céláremelés jött a Duna House-ra
Az ajánlás: vétel.
Megszólalt Orbán Viktor az éjszakai tűzesetről
Szigorú vizsgálat következik.
Történelmi pillanat a távol-keleti hatalom életében: megválasztották az új vezetőt, aki máris komoly kihívásokkal néz szembe
Új koalíciós egyezség született.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda