Filmbe illő jelenetek játszódtak le: szabályosan kilőtt az érdeklődés a Louvre iránt

A hétvége folyamán az egész világsajtót bejárta a hír, miszerint kirabolták a világ leghíresebb és leglátogatottabb múzeumának számító párizsi Louvre egyik termét. A hatóságok beszámolói szerint a rablók vasárnap fényes nappal hatoltak be az épületbe, ahonnan III. Napóleon és felesége, Eugénia császárné ékszergyűjteményének értékes darabjaival távoztak. Az eset miatt rendkívüli okokra hivatkozva zárva tartott vasárnap a múzeum, az incidens pedig nagy hullámokat vetett az interneten is. A Google Trends adatai alapján utánanéztünk, globális szinten hogyan alakult az érdeklődés az eset iránt a Google-ben.

Akciófilmbe illő jelenetek a világ leghíresebb múzeumánál

Rachida Dati, Franciaország kulturális minisztere vasárnap megerősítette, hogy

rablás történt a Párizs belvárosában található, világhírű Louvre Múzeumban.

A hivatalos ájékoztatások szerint személyi sérülés nem történt az incidens során.

Az eddig ismert részletek alapján hárman vagy négyen vehettek részt az akcióban

akik mindössze hét perc alatt végrehajtották a rablást, majd motorkerékpárokon menekültek el.

Francia lapok beszámolói szerint rablók a Szajna partján folyó építkezésen keresztül hatoltak be a múzeum épületébe. A bűnözők egy teherautóra erősített létrával jutottak fel az emeletre, majd sarokcsiszolókat használtak, hogy bejussanak az Apolló-galériába, ahonnan nyolc darab értékes uralkodói ékszert loptak el, köztük III. Napóleon feleséségének, Eugénia császárnénak egyik gazdagon díszített brossát.

Felrobbant az internet a filmbe illő rablás hírére

Az elmúlt 24 óra keresései alapján Franciaországban messze a legfelkapottabb téma volt a Louvre-ban elkövetett rablás.

Kép forrása: Google Trends

Lévén, hogy a világ legismertebb múzeumáról van szó, amelyet már-már akciófilmbe illő módon raboltak ki, az egész világon végigsöpört a hír.

Magyarországon a hétvégi futball-mérkőzések után a rablás témaköre váltotta ki a legnagyobb érdeklődést a hét elején.

Kép forrása: Google Trends

A rablással kapcsolatos témakörök és keresőszavak vizsgálatakor egyértelműen látszik, hogy vasárnap délelőtt világszerte nagy mértékben megugrott a keresési intenzitás a kapcsolódó témakörök esetén. A "Louvre" és a "Rablás" témakörök - amelyekbe minden, akár idegennyelvű kapcsolódó kifejezés is beletartozik - iránt nagy mértékben megugrott az érdeklődés a Google-ben. Lévén, hogy III. Napóleon korabeli ékszereket tulajdonítottak el az elkövetők, amelyeket már a híradásokban is gyorsan sikerült azonosítani, a "napoleon" keresőszó iránti érdeklődés is megugrott.

Kép forrása: Google Trends

Térképen nézve a keresési adatokat, világszinten

egyértelműen Franciaországban volt a leginkább kiugró az érdeklődés.

Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt 20 év globális keresési adatait elnézve a korábbi két évtizedben soha nem volt még olyan magas az érdeklődés a múzeum iránt, mint a mostani incidens idején.

Az alábbi grafikonon, lévén, hogy kifejezetten friss esetről van szó, még szaggatott vonallal jelenik meg a keresési intenzitás, ami azt jelöli, hogy jelenleg is nagy az érdeklődés az ügy iránt.

Kép forrása: Google Trends

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images