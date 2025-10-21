Filmbe illő jelenetek játszódtak le: szabályosan kilőtt az érdeklődés a Louvre iránt

Akciófilmbe illő jelenetek a világ leghíresebb múzeumánál
Rachida Dati, Franciaország kulturális minisztere vasárnap megerősítette, hogy
rablás történt a Párizs belvárosában található, világhírű Louvre Múzeumban.
A hivatalos ájékoztatások szerint személyi sérülés nem történt az incidens során.
Az eddig ismert részletek alapján hárman vagy négyen vehettek részt az akcióban
akik mindössze hét perc alatt végrehajtották a rablást, majd motorkerékpárokon menekültek el.
Francia lapok beszámolói szerint rablók a Szajna partján folyó építkezésen keresztül hatoltak be a múzeum épületébe. A bűnözők egy teherautóra erősített létrával jutottak fel az emeletre, majd sarokcsiszolókat használtak, hogy bejussanak az Apolló-galériába, ahonnan nyolc darab értékes uralkodói ékszert loptak el, köztük III. Napóleon feleséségének, Eugénia császárnénak egyik gazdagon díszített brossát.
Felrobbant az internet a filmbe illő rablás hírére
Nemrég, a Google Trends segítségével megnéztük, hogy az OpenAI által bemutatott AI-videós közösségi platform mekkora érdeklődést váltott ki a Google-ben, legutóbbi cikkünkben pedig azt vizsgáltuk, hogy a Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjára mennyire figyelt a világ a Google Trends adatai alapján.
Az elmúlt 24 óra keresései alapján Franciaországban messze a legfelkapottabb téma volt a Louvre-ban elkövetett rablás.
Lévén, hogy a világ legismertebb múzeumáról van szó, amelyet már-már akciófilmbe illő módon raboltak ki, az egész világon végigsöpört a hír.
Magyarországon a hétvégi futball-mérkőzések után a rablás témaköre váltotta ki a legnagyobb érdeklődést a hét elején.
A rablással kapcsolatos témakörök és keresőszavak vizsgálatakor egyértelműen látszik, hogy vasárnap délelőtt világszerte nagy mértékben megugrott a keresési intenzitás a kapcsolódó témakörök esetén. A "Louvre" és a "Rablás" témakörök - amelyekbe minden, akár idegennyelvű kapcsolódó kifejezés is beletartozik - iránt nagy mértékben megugrott az érdeklődés a Google-ben. Lévén, hogy III. Napóleon korabeli ékszereket tulajdonítottak el az elkövetők, amelyeket már a híradásokban is gyorsan sikerült azonosítani, a "napoleon" keresőszó iránti érdeklődés is megugrott.
Térképen nézve a keresési adatokat, világszinten
egyértelműen Franciaországban volt a leginkább kiugró az érdeklődés.
Az elmúlt 20 év globális keresési adatait elnézve a korábbi két évtizedben soha nem volt még olyan magas az érdeklődés a múzeum iránt, mint a mostani incidens idején.
Az alábbi grafikonon, lévén, hogy kifejezetten friss esetről van szó, még szaggatott vonallal jelenik meg a keresési intenzitás, ami azt jelöli, hogy jelenleg is nagy az érdeklődés az ügy iránt.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
