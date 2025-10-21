  • Megjelenítés
Kiadta a figyelmeztetést az ukrán hírszerzés: a béketárgyalás csak álca, készül az újabb offenzíva
Az ukrán hírszerzés figyelmeztetést adott ki, miszerint Oroszország téli hadjáratra készül, mielőtt bármilyen békemegállapodás létrejönne - tudósított a Kyiv Independent.

"Oroszország aktív téli hadjáratra készül" - jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán hírszerzés (HUR) helyettes vezetője.

Szkibickij szerint nincs értelme arra várni, hogy a háború 2026 előtt véget érne. A parancsnok úgy véli, Moszkva továbbra is csak az időt húzza a tárgyalásokkal, hiszen

a Kreml számára is világossá vált, hogy minél tovább tudják elodázni a megállapodást, annál nagyobb területeket fognak irányításuk alatt tartani.

Szkibickij emellett figyelmeztetett, hogy "Oroszország aktívan készül egy lehetséges Európa elleni katonai konfliktusra, különösen a NATO-val szemben."

