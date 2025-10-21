Kimondták Európa nagyhatalmai: rábólintanak az ukrajnai frontvonalak befagyasztására

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatta a harcok befagyasztásának ötletét a jelenlegi frontvonalak mentén, és neve szerepelt a keddi nyilatkozatban is. A felhívást más vezetők is támogatták, köztük Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
Határozottan támogatjuk Trump elnök álláspontját, miszerint a harcoknak azonnal meg kell szűnniük, és a jelenlegi frontvonal legyen a tárgyalások kiindulópontja
- áll a vezetők nyilatkozatában. "Továbbra is elkötelezettek vagyunk azon elv mellett, hogy a nemzetközi határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni."
Pénteken Londonban találkoznak az úgynevezett "Tettre készek Koalíciójának" tagjai, míg csütörtökön Brüsszelben az EU-vezetők csúcstalálkozót tartanak, ahol a Kreml elleni további szankciókról és a befagyasztott orosz központi banki eszközök felhasználásával Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatásról tárgyalnak.
Von der Leyen kedden külön kijelentette, hogy a vezetők találkozóján napirenden lesz Ukrajna "legerősebb pozícióba helyezése a tűzszünet előtt, alatt és után". A közös nyilatkozat szerint: "Fokoznunk kell a nyomást Oroszország gazdaságára és védelmi iparára, amíg Putyin nem áll készen a békére. Intézkedéseket dolgozunk ki Oroszország befagyasztott szuverén eszközeinek teljes értékű felhasználására, hogy Ukrajna rendelkezzen a szükséges erőforrásokkal."
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
