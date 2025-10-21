Lavrov kemény üzenetet küldött: Oroszország elutasítja a tűzszüneti terveket

Moszkvában tartott sajtótájékoztatóján Lavrov kijelentette, hogy a tűzszünet csak jelenlegi – általa nácinak minősített – rezsim fennmaradását szolgálná Ukrajna területén, és hozzátette: Oroszország kész folytatni az Anchorage-ben kijelölt politikai irányvonalat.
Lavrov bírálta azokat az európai vezetőket, akik szerinte „azonnali leállást” akarnak, és Emmanuel Macron francia elnök kijelentésére hivatkozva azt mondta:
az előfeltétel nélküli tűzszünet a fegyverszállítások akadálytalan folytatását jelentené Kijev számára.
A külügyminiszter a CNN-t is „tisztességtelennek” nevezte, amiért a csatorna arról számolt be, hogy elhalasztották az orosz–amerikai külügyminiszteri találkozót, amely a Trump–Putyin budapesti csúcstalálkozó előkészítését szolgálta volna. Időközben viszont a Fehér Ház azt közölte, hogy
a közeli jövőben nem lesz találkozó az amerikai és orosz elnökök között. EGyelőre nem tudni, hogy így megtartják-e a budapesti csúcsot.
Lavrov közölte, hogy az egyeztetések továbbra is zajlanak Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, és Moszkva nyitott a budapesti találkozó előkészítésére. Lengyelországot viszont azzal vádolta meg, hogy „terrortámadásokra kész”, miután Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter felvetette: Varsó nem garantálhatja Putyin gépének biztonságos áthaladását, ha az a magyar főváros felé tart.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Pavel Bednyjakov
