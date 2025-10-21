  • Megjelenítés
Máris megingott a budapesti Trump-Putyin csúcs? - Elnapolták az előkészítő találkozót
Máris megingott a budapesti Trump-Putyin csúcs? - Elnapolták az előkészítő találkozót

Határozatlan időre elhalasztották az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov és az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio találkozóját, amelyet az elmúlt napokban készítettek elő - közölte a Taszsz.

A hírcsatorna szerint a tervezett találkozót egyelőre elnapolták.

A CNN megjegyezte, hogy nem világos, miért nem kerül sor a megbeszélésre ezen a héten.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes hétfőn közölte, hogy még nem született megállapodás a két ország vezető diplomatáinak találkozójának időpontjáról és helyszínéről, és minden részlet továbbra is mérlegelés alatt áll, éppen ezért ők nem "elhalasztásként" értékelik az eseményeket.

Lavrov és Rubio találkozóját sokan a belengetett budapesti Putyin-Trump találkozó megalapozásának tekintették, bár jelen állás szerint az elnöki csúcsot a külügyminiszterek találkozójának elmaradása nem érinti negatívan, jó előjelnek semmiképp sem tekintenénk.

Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

A világ diplomáciai térképének középpontjába kerül Budapest – Mit nyerhet és mit kockáztat Magyarország a Trump–Putyin-találkozóval?

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

