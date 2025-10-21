Oroszország újabb téli terrorkampányt indított: egész városok kerültek a káosz szélére Ukrajnában

Moszkva újabb, a tél előtt az ukrán energiarendszert célzó csapássorozata kedden a csernyihivi térségben súlyos kieséseket okozott. Az energetikai minisztérium délelőtt közölte, hogy
Csernyihiv városa és a megye északi része teljesen elveszítette az áramellátást az energiainfrastruktúrát ért találatok miatt.
Délutánra a Reuters tudósítói már arról számoltak be, hogy Csernyihiv egyes otthonaiban visszatért az áram.
Napközben mintegy 20 orosz öngyilkos drón csapott le Novhorod-Sziverszkijre. Négy civil életét vesztette, legalább hét ember megsebesült – közölték a helyi hatóságok. Nem részletezték a drónok célpontját, de hozzátették: a település, amely mintegy 32 kilométerre fekszik az orosz határtól, jelentős károkat szenvedett.
Csernyihivben a lakosok utcai tartálykocsikból hordták a vizet, és sokan keresték fel a hatóságok által felállított, kályhával és generátorral felszerelt sátrakat, az úgynevezett "legyőzhetetlenségi pontokat", ahol legalább némi fűtéshez és áramhoz lehet jutni. Az Oroszországgal határos régió, ahol a háború előtt valamivel egymillió alatt volt a lakosság, az elmúlt hetekben sorozatos drón- és rakétacsapások célpontja volt az energiainfrastruktúra ellen. A támadások rendszeres áramszüneteket és mindennapi fennakadásokat okoztak. A szomszédos Szumi megyét is érték csapások; a helyi hatóságok szerint ott kilencen megsérültek.
Az energetikai tárca közölte, hogy a javítócsapatok a reggeli órákban a drónfenyegetés miatt nem tudták megkezdeni a munkát a megrongált létesítményeknél. A minisztérium azzal vádolta Oroszországot, hogy
drónokat keringtet a sérült objektumok felett, ellehetetlenítve a helyreállítást és szándékosan elhúzva a humanitárius válságot.
Volodimir Zelenszkij elnök később a Telegramon azt írta, hogy a javítások folyamatban vannak. "Oroszország taktikája az emberek meggyilkolása és a hideggel való terrorizálás" – fogalmazott. Andrij Szibiha külügyminiszter az X-en úgy fogalmazott:
Vlagyimir Putyin úgy tesz, mintha kész volna a diplomáciára és a béketárgyalásokra, miközben valójában ezen az éjszakán brutális rakéta- és dróntámadást indított Oroszország.
Egy névtelenséget kérő volt kormányzati tisztviselő úgy vélte, Moszkva valószínűleg Csernyihivet a közelsége miatt választotta célpontnak, és mert az ottani energiainfrastruktúra gyengébben védett. Az orosz légicsapások az utóbbi hetekben érezhetően sűrűsödtek országszerte, hasonlóan a korábbi évek támadási hullámaihoz, amelyek a keleti és déli frontvonalaktól távoli városokat is órákra, olykor napokra sötétségbe borították. "Csak ütnek és mindent lerombolnak. Ennek nincs vége" – mondta Natalija, egy 43 éves édesanya, miközben kislányát ringatta a játszótéri hintán.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Budapesti békecsúcs: kiszivároghatott a találkozó dátuma - Megtörte a csendet Moszkva
Kommentálta Moszkva a találgatásokat.
Százéves hagyomány ért véget Magyarországon: bezárt az utolsó üzem is
Az egyik gyárat már korábban Romániába telepítették.
Itt a Mol bejelentése: sikerült eloltani a tüzet!
A termelés újraindulásáról is közöltek részleteket.
A Mol leállása a régiós üzemanyagpiacra is hatással lehet
Kulcskérdés, hogy meddig tarthat a javítás.
Kemény lépés Magyarország szomszédjában: befagyasztják a 13. havi nyugdíjat
Szigorúbb lesz a kormány fiskális politikája.
Megdöbbentő fordulat a KSH-ügyben: több mint duplájára nőtt a gyermekszegénység a korrekció után
A statisztikai hivatal revíziója után átalakultak a korábbi évek kimutatásai.
Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!
A devizapiac stabilitása kulcsfontosságú.
Olyan történt, amire a második világháború óta nem volt példa – Börtönben ül az európai nagyhatalom magyar származású volt vezetője
Öt évet kapott, de nem hagyja annyiban.
2008 óta négyszeresére emelkedtek a lakásárak hazánkban
A Duna House lakásárindexe alapján hazánkban 2008. első negyedéve és 2025. harmadik negyedéve között megnégyszereződtek a lakásárak. Már "kiheverte" az ingatlanpiac a 2022-ben látható ma
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda