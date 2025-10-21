Oroszország újabb téli terrorkampányt indított: egész városok kerültek a káosz szélére Ukrajnában

Négy civil meghalt a csernyihivi régióban kedden végrehajtott orosz dróntámadásokban, a csapások pedig százezreket hagytak áram és víz nélkül.

Moszkva újabb, a tél előtt az ukrán energiarendszert célzó csapássorozata kedden a csernyihivi térségben súlyos kieséseket okozott. Az energetikai minisztérium délelőtt közölte, hogy

Csernyihiv városa és a megye északi része teljesen elveszítette az áramellátást az energiainfrastruktúrát ért találatok miatt.

Délutánra a Reuters tudósítói már arról számoltak be, hogy Csernyihiv egyes otthonaiban visszatért az áram.

Napközben mintegy 20 orosz öngyilkos drón csapott le Novhorod-Sziverszkijre. Négy civil életét vesztette, legalább hét ember megsebesült – közölték a helyi hatóságok. Nem részletezték a drónok célpontját, de hozzátették: a település, amely mintegy 32 kilométerre fekszik az orosz határtól, jelentős károkat szenvedett.

Csernyihivben a lakosok utcai tartálykocsikból hordták a vizet, és sokan keresték fel a hatóságok által felállított, kályhával és generátorral felszerelt sátrakat, az úgynevezett "legyőzhetetlenségi pontokat", ahol legalább némi fűtéshez és áramhoz lehet jutni. Az Oroszországgal határos régió, ahol a háború előtt valamivel egymillió alatt volt a lakosság, az elmúlt hetekben sorozatos drón- és rakétacsapások célpontja volt az energiainfrastruktúra ellen. A támadások rendszeres áramszüneteket és mindennapi fennakadásokat okoztak. A szomszédos Szumi megyét is érték csapások; a helyi hatóságok szerint ott kilencen megsérültek.

Az energetikai tárca közölte, hogy a javítócsapatok a reggeli órákban a drónfenyegetés miatt nem tudták megkezdeni a munkát a megrongált létesítményeknél. A minisztérium azzal vádolta Oroszországot, hogy

drónokat keringtet a sérült objektumok felett, ellehetetlenítve a helyreállítást és szándékosan elhúzva a humanitárius válságot.

Volodimir Zelenszkij elnök később a Telegramon azt írta, hogy a javítások folyamatban vannak. "Oroszország taktikája az emberek meggyilkolása és a hideggel való terrorizálás" – fogalmazott. Andrij Szibiha külügyminiszter az X-en úgy fogalmazott:

Vlagyimir Putyin úgy tesz, mintha kész volna a diplomáciára és a béketárgyalásokra, miközben valójában ezen az éjszakán brutális rakéta- és dróntámadást indított Oroszország.

Egy névtelenséget kérő volt kormányzati tisztviselő úgy vélte, Moszkva valószínűleg Csernyihivet a közelsége miatt választotta célpontnak, és mert az ottani energiainfrastruktúra gyengébben védett. Az orosz légicsapások az utóbbi hetekben érezhetően sűrűsödtek országszerte, hasonlóan a korábbi évek támadási hullámaihoz, amelyek a keleti és déli frontvonalaktól távoli városokat is órákra, olykor napokra sötétségbe borították. "Csak ütnek és mindent lerombolnak. Ennek nincs vége" – mondta Natalija, egy 43 éves édesanya, miközben kislányát ringatta a játszótéri hintán.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images