Súlyos üzenetet küldött a német kancellár: „el akarnak pusztítani minket”

Merz pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vitát tartott arról, hogy együttműködjenek-e a szélsőjobboldalinak tartott Alternatíva Németországnak (AfD) párttal.

Ez a párt kinyilvánította szándékát, hogy tönkreteszi a CDU-t. Mi elfogadjuk ezt a kihívást. Most világossá fogjuk tenni, hogy az AfD tartalmi szempontból hol áll. Nagyon világosan és határozottan elhatárolódunk tőlük. És mindenekelőtt fontos, hogy ezt sikeres kormányzati munkával ellensúlyozzuk

– fogalmazott a kancellár, aki egyben a CDU elnöke is.

A CDU-ban régóta vita van arról, hogy miként kezeljék az AfD jelentette kihívást, amely párt egyes felmérések szerint népszerűségben már beérte vagy meg is előzte a CDU és bajor testvérpártja, a CSU népszerűségét.

Merz azt a stratégiát választotta, hogy megpróbálta „kifogni a szelet a szélsőségesek vitorlájából”, például jelentősen szigorított a bevándorlási szabályokon.

A német középpártok és az AfD között a német politikában használatos terminussal „tűzfal” (Brandmauer) van, ami azt jelenti, hogy semmilyen együttműködésre nem lépnek a szélsőjobboldali párttal. Az utóbbi napokban azonban főleg kelet-németországi CDU-politikusok vetették fel, hogy ideje lenne átgondolni a „tűzfal” fenntartását. Az AfD bástyáját a volt NDK területén lévő tartományok jelentik.

Németországban jövőre több tartományi választást is tartanak; szeptemberben két keletnémet tartományban, Szászország-Anhaltban, illetve Mecklenburg–Elő-Pomerániában, ahol erős az AfD.

Előbbiben 40 százalékra, utóbbiban 38 százalékra mérik a radikális pártot.

Meg akarjuk és meg is tudjuk nyerni ezeket a választásokat, és mi maradhatunk a legerősebb politikai erő Németországban

– mondta Merz vasárnap egy 7 és fél órás belső vitát követően, melynek témája a jövő évi tartományi választásokra való felkészülés volt. (Márciusban Baden-Württembergben és Rajna-vidék–Pflazban is tartományi parlamenti választásokat tartanak.)

A CDU főtitkára, Carsten Linnemann háromirányú megközelítést mutatott be az AfD elleni küzdelemre:

Meg kell erősíteni a CDU jelenlétét Szászország-Anhaltban és Mecklenburg–Elő-Pomerániában. Szakértői bizottságokat hoznak létre a politikai napirend kialakításához szükséges ötletek kidolgozására. A CDU-ról mint megoldásokat kereső pártról pozitív képet kell kialakítani, szemben az AfD-vel, amely a problémákra összpontosít.

Az AfD megkérdőjelezi a Német Szövetségi Köztársaság 1949 óta hozott alapvető döntéseit. Megkérdőjelezi mindazokat az alapvető döntéseket, amelyeknek a kialakításában mi is részt vettünk. És ezért az a kéz, amelyet az AfD folyamatosan kinyújt, valójában egy olyan kéz, amely el akar minket pusztítani

– fogalmazott Merz vasárnapi beszédében.

