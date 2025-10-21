Történelmi pillanat a távol-keleti hatalom életében: megválasztották az új vezetőt, aki máris komoly kihívásokkal néz szembe

Takaicsi Szanaét, a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetőjét választotta meg a japán parlament alsóháza az ország új miniszterelnökének kedden - jelentette be Nukaga Fukusiro, a képviselőtestület elnöke.

A 64 éves Takaicsi az első nő Japán miniszterelnöki posztján.

A 465 tagú alsóházban 237 igen szavazatot zsebelt be, míg ellenfele, a legnagyobb ellenzéki erőnek számító Japán Alkotmányos Demokratikus Párt (CDPJ) színeiben induló Noda Joskikoko 149-et. A Nikkei Asia tudósítása szerint a felsőházban elsőre nem szerzett többséget a jobboldali kormánypárt új vezetője, de a második fordulóban ott is rábólintottak a kinevezésére.

Takaicsi még ma megalakítja kabinetjét, miniszterelnöksége pedig a császári palotában tett látogatásával és uralkodó általi kinevezésével válik hivatalossá.

Az új kormányfő megválasztásával lezárult az előző miniszterelnök, Isiba Sigeru szeptemberi lemondása óta húzódó belpolitikai bizonytalanság. Az LDP-t addig vezető Isiba pártvezetői tisztségétől is megvált, októberben pedig Takaicsi került az LDP élére.

Ezt követően azonban az LDP-vel 26 éven át együtt kormányzó Komeitó felmondta a koalíciót

a többi között Takaicsi "ultrakonzervatív nézeteire" hivatkozva. Az LDP alig egy nappal a szavazás előtt, hétfőn kötött új koalíciós megállapodást a jobbközép Japán Megújulás Párt (JIP) párttal annak érdekében, hogy biztosítsa Takaicsi győzelmét. Az új szövetség keretében a két fél "Japán újjáéledését tűzi ki célul" azáltal, hogy "önellátó nemzetet" hoznak létre a régióban – áll a megállapodásban.

Az alku aláírása után Takaicsi leszögezte:

Japán számára jelenleg a politikai stabilitás a legfontosabb.

Az új kormányfő – aki többször hangoztatta, hogy példaképe Margaret Thatcher egykori brit miniszterelnök – 2019. szeptemberétől 2020. szeptemberéig, Abe Sinzó kormánya idején a belügyi tárca élén állt. Megválasztása előtt Takaicsi arról is beszélt, hogy felülvizsgálná Japánnak a második világháború után íródott, "pacifista" alkotmányát, illetve úgy vélekedett, szorosabbra kell fűzni a kapcsolatokat hazája és Tajvan között.

Rövid távon az LDP és a JIP a japánok megélhetésének javítását ígérte, valamint olyan politikai reformokat, mint a parlamenti képviselők számának csökkentése. Ez utóbbit a JIP szorgalmazza. A két pártnak együtt sincs parlamenti többsége pár mandátum híján, ezért másokra is szükségük lesz a törvényhozáshoz.

Takaicsi előtt ugyanakkor diplomáciai kihívások is állnak:

vasárnap Malajziában kezdődik az ASEAN-csúcstalálkozó, hétfőn pedig Donald Trump amerikai elnök tervez Japánba látogatni. Ezután Dél-Koreában tartják az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) éves csúcstalálkozóját.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Franck Robichon