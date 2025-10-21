Történelmi pillanat a távol-keleti hatalom életében: megválasztották az új vezetőt, aki máris komoly kihívásokkal néz szembe

A 64 éves Takaicsi az első nő Japán miniszterelnöki posztján.
A 465 tagú alsóházban 237 igen szavazatot zsebelt be, míg ellenfele, a legnagyobb ellenzéki erőnek számító Japán Alkotmányos Demokratikus Párt (CDPJ) színeiben induló Noda Joskikoko 149-et. A Nikkei Asia tudósítása szerint a felsőházban elsőre nem szerzett többséget a jobboldali kormánypárt új vezetője, de a második fordulóban ott is rábólintottak a kinevezésére.
Takaicsi még ma megalakítja kabinetjét, miniszterelnöksége pedig a császári palotában tett látogatásával és uralkodó általi kinevezésével válik hivatalossá.
Az új kormányfő megválasztásával lezárult az előző miniszterelnök, Isiba Sigeru szeptemberi lemondása óta húzódó belpolitikai bizonytalanság. Az LDP-t addig vezető Isiba pártvezetői tisztségétől is megvált, októberben pedig Takaicsi került az LDP élére.
Ezt követően azonban az LDP-vel 26 éven át együtt kormányzó Komeitó felmondta a koalíciót
a többi között Takaicsi "ultrakonzervatív nézeteire" hivatkozva. Az LDP alig egy nappal a szavazás előtt, hétfőn kötött új koalíciós megállapodást a jobbközép Japán Megújulás Párt (JIP) párttal annak érdekében, hogy biztosítsa Takaicsi győzelmét. Az új szövetség keretében a két fél "Japán újjáéledését tűzi ki célul" azáltal, hogy "önellátó nemzetet" hoznak létre a régióban – áll a megállapodásban.
Az alku aláírása után Takaicsi leszögezte:
Japán számára jelenleg a politikai stabilitás a legfontosabb.
Az új kormányfő – aki többször hangoztatta, hogy példaképe Margaret Thatcher egykori brit miniszterelnök – 2019. szeptemberétől 2020. szeptemberéig, Abe Sinzó kormánya idején a belügyi tárca élén állt. Megválasztása előtt Takaicsi arról is beszélt, hogy felülvizsgálná Japánnak a második világháború után íródott, "pacifista" alkotmányát, illetve úgy vélekedett, szorosabbra kell fűzni a kapcsolatokat hazája és Tajvan között.
Rövid távon az LDP és a JIP a japánok megélhetésének javítását ígérte, valamint olyan politikai reformokat, mint a parlamenti képviselők számának csökkentése. Ez utóbbit a JIP szorgalmazza. A két pártnak együtt sincs parlamenti többsége pár mandátum híján, ezért másokra is szükségük lesz a törvényhozáshoz.
Takaicsi előtt ugyanakkor diplomáciai kihívások is állnak:
vasárnap Malajziában kezdődik az ASEAN-csúcstalálkozó, hétfőn pedig Donald Trump amerikai elnök tervez Japánba látogatni. Ezután Dél-Koreában tartják az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) éves csúcstalálkozóját.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Franck Robichon
Kifogásolja a kormány a Strabag késését, felmentette a titoktartás alól
Hogy az kommunikálhasson a munkálatokról az M30-as autópálya-szakaszon.
Fontos megállapodás az Egyesült Államok és Ausztrália között - Szárnyalnak a ritkaföldfém-részvények
Új front nyílik a globális nyersanyagversenyben.
10 éve nem történt ilyen a svájci frankkal
Újraéled a menekülőeszköz-kereslet.
Súlyos üzenetet küldött a német kancellár: „el akarnak pusztítani minket”
Merz semmilyen formában nem működik együtt az AfD-vel.
Óriási megállapodást kötött az USA Ausztráliával
Kína csak pisloghat.
Kiadta a figyelmeztetést az ukrán hírszerzés: a béketárgyalás csak álca, készül az újabb offenzíva
Kongatja a vészharangot a HUR.
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!