  • Megjelenítés
Történelmi pillanat a távol-keleti hatalom életében: megválasztották az új vezetőt, aki máris komoly kihívásokkal néz szembe
Globál

Történelmi pillanat a távol-keleti hatalom életében: megválasztották az új vezetőt, aki máris komoly kihívásokkal néz szembe

MTI
|
Portfolio
Takaicsi Szanaét, a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetőjét választotta meg a japán parlament alsóháza az ország új miniszterelnökének kedden - jelentette be Nukaga Fukusiro, a képviselőtestület elnöke.

A 64 éves Takaicsi az első nő Japán miniszterelnöki posztján.

A 465 tagú alsóházban 237 igen szavazatot zsebelt be, míg ellenfele, a legnagyobb ellenzéki erőnek számító Japán Alkotmányos Demokratikus Párt (CDPJ) színeiben induló Noda Joskikoko 149-et. A Nikkei Asia tudósítása szerint a felsőházban elsőre nem szerzett többséget a jobboldali kormánypárt új vezetője, de a második fordulóban ott is rábólintottak a kinevezésére.

Takaicsi még ma megalakítja kabinetjét, miniszterelnöksége pedig a császári palotában tett látogatásával és uralkodó általi kinevezésével válik hivatalossá.

Az új kormányfő megválasztásával lezárult az előző miniszterelnök, Isiba Sigeru szeptemberi lemondása óta húzódó belpolitikai bizonytalanság. Az LDP-t addig vezető Isiba pártvezetői tisztségétől is megvált, októberben pedig Takaicsi került az LDP élére.

Ezt követően azonban az LDP-vel 26 éven át együtt kormányzó Komeitó felmondta a koalíciót

a többi között Takaicsi "ultrakonzervatív nézeteire" hivatkozva. Az LDP alig egy nappal a szavazás előtt, hétfőn kötött új koalíciós megállapodást a jobbközép Japán Megújulás Párt (JIP) párttal annak érdekében, hogy biztosítsa Takaicsi győzelmét. Az új szövetség keretében a két fél "Japán újjáéledését tűzi ki célul" azáltal, hogy "önellátó nemzetet" hoznak létre a régióban – áll a megállapodásban.

Az alku aláírása után Takaicsi leszögezte:

Japán számára jelenleg a politikai stabilitás a legfontosabb.

Az új kormányfő – aki többször hangoztatta, hogy példaképe Margaret Thatcher egykori brit miniszterelnök – 2019. szeptemberétől 2020. szeptemberéig, Abe Sinzó kormánya idején a belügyi tárca élén állt. Megválasztása előtt Takaicsi arról is beszélt, hogy felülvizsgálná Japánnak a második világháború után íródott, "pacifista" alkotmányát, illetve úgy vélekedett, szorosabbra kell fűzni a kapcsolatokat hazája és Tajvan között.

Rövid távon az LDP és a JIP a japánok megélhetésének javítását ígérte, valamint olyan politikai reformokat, mint a parlamenti képviselők számának csökkentése. Ez utóbbit a JIP szorgalmazza. A két pártnak együtt sincs parlamenti többsége pár mandátum híján, ezért másokra is szükségük lesz a törvényhozáshoz.

Takaicsi előtt ugyanakkor diplomáciai kihívások is állnak:

vasárnap Malajziában kezdődik az ASEAN-csúcstalálkozó, hétfőn pedig Donald Trump amerikai elnök tervez Japánba látogatni. Ezután Dél-Koreában tartják az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) éves csúcstalálkozóját.

Kapcsolódó cikkünk

Megvan a megállapodás a világ egyik legerősebb országában: ezzel minden megváltozhat

Recesszió küszöbén az ázsiai gazdaság

Váratlan fordulat: kormányválság tört ki Japánban

Súlyos válságban a világ egyik legerősebb országa: a „keleti Vaslady” alaposan felforgatná az egész régiót

Történelmi fordulat Japánban: női vezető kerülhet az ország élére

Súlyos válság tombol a Távol-Kelet hatalmában: könnyen meglehet, hogy drasztikus átalakulás vár Tokióra

Megvan, ki fogja vezetni a világ egyik legerősebb hatalmát: Pekingben nem örülnek

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Franck Robichon

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Orosz-ukrán háború ukrajna donbasz ukrán katonák
Globál
Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Pénzcentrum
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility