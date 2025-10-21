Trump is üzent: ezért halasztották el a békecsúcsot

Donald Trump amerikai elnök kedden, amikor arról kérdezték, hogy miért halasztották el a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett magyarországi csúcstalálkozóját, azt mondta,
nem akar felesleges találkozót.
Az Ovális Irodában újságíróknak nyilatkozva az USA elnöke azt mondta, hogy még nem döntött a találkozóról, amelyet az eredeti bejelentések szerint Budapesten tartanának - írja a Reuters hírügynökség.
Vlagyimir Putyin orosz elnök befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja, Kirill Dmitrijev kedden késő este az X-en azt nyilatkozta, hogy „folyamatosan folynak az előkészületek” Putyin és Donald Trump amerikai elnök közötti csúcstalálkozóval kapcsolatosan.
Kedd este Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is megszólalt az ügyben, épp Washingtonból.
Közben az is ismert információ, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár az Egyesült Államokban tartózkodik és találkozni fog Donald Trumppal. Egy névtelenséget kérő nyugati tisztviselő azt mondta, hogy Rutte azt tervezi, hogy bemutatja Trumpnak az európai nézeteket a tűzszünetről és az azt követő béketárgyalásokról.
Mi történhetett?
Emlékezetes, magyar idő szerint kedd este érkezett a hír a Fehér Házból, hogy a közeljövőben nem terveznek találkozót Trump és Putyin között. A Reuters "A Putyin-Trump csúcstalálkozót felfüggesztették, miután Oroszország elutasította a tűzszünetet" című cikke szerint ennek oka, hogy Moszkva elutasította az azonnali tűzszünetet Ukrajnában, ami beárnyékolta a tárgyalási kísérleteket.
Egy magas rangú Fehér Házi tisztviselő a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy "nincs tervben Trump elnök és Putyin elnök közötti találkozás a közeljövőben", miután Marco Rubio külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter "produktív telefonbeszélgetést" folytatott, de a személyes találkozó lehetőségét elvetették. Trump a múlt héten bejelentette, hogy Putyinnal hamarosan Magyarországon találkoznak, hogy megpróbálják véget vetni az ukrajnai háborúnak. Azóta azonban bebizonyosodott: Putyin nem hajlandó engedményeket fontolóra venni. Moszkva régóta követeli, hogy Ukrajna beleegyezzen abba, hogy további területeket engedjen át bármilyen tűzszünet előtt. Oroszország egy "nem hivatalos dokumentumként" ismert magánnyilatkozatban megerősítette a békemegállapodásra vonatkozó régóta fennálló feltételeit, amelyet a múlt hétvégén küldött az Egyesült Államoknak - írja a Reuters két amerikai tisztviselőre és két, a helyzetet ismerő személyre hivatkozva.
A hírügynökség azt is felidézi, hogy Trump, aki a múlt héten telefonon beszélt Putyinnal, és találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, egy újabb magas rangú találkozóra számított az orosz vezetővel, miután augusztusi alaszkai csúcstalálkozójuk nem vezetett előre a tárgyalásokon.
A Reuters azt is írja kedd este megjelent cikkében, hogy az amerikai és az orosz fél azonban elhalasztotta Rubio és Lavrov előkészítő találkozóját, amelyre csütörtökön Budapesten került volna sor. Lavrov és Rubio hétfőn telefonon beszéltek. Lavrov elmondta, hogy a következő Trump-Putyin csúcstalálkozó helyszíne és időpontja kevésbé fontos, mint az Alaszkában elért megállapodások végrehajtásának tartalma.
A Kreml azt mondta, hogy nincs egyértelmű dátum, és hogy a csúcstalálkozóra „komoly felkészülésre” van szükség, ami időt vehet igénybe.
„Figyeljenek, van egy egyezségünk az elnökökkel, de nem halaszthatjuk el azt, ami még nem véglegesült” – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. „Sem Trump elnök, sem Putyin elnök nem adott meg pontos dátumokat" - tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy Moszkvának van-e információja a csúcstalálkozó lehetséges dátumáról, Peszkov azt mondta: „Nem, nincs ilyen.”
A hírügynökség is kiemeli tudósításában, hogy
egyelőre egyik fél sem mondott le arról nyilvánosan, hogy létrejön a Trump-Putyin-találkozó.
Két magas rangú európai diplomata szerint a Rubio-Lavrov találkozó elhalasztása annak a jele, hogy az amerikaiak vonakodnának egy Trump-Putyin csúcstalálkozó megtartásától, hacsak Moszkva nem enged a követeléseinek.
„Azt hiszem, az oroszok túl sokat akartak, és az amerikaiak számára nyilvánvalóvá vált, hogy Trump számára nem lesz megállapodás Budapesten” – mondta egyikük a hírügynökségnek név nélkül.
A Reuters és más hírportálok korábban arról számoltak be, hogy Trump és Zelenszkij zárt ajtók mögötti találkozója vitákkal tarkított volt, az Egyesült Államok elnöke többször is káromkodott, és arra kényszerítette Zelenszkijt, hogy fogadjon el néhány orosz követelést. Zelenszkij azonban sikeresnek festette le a találkozót, mivel Trump nyilvánosan támogatta a jelenlegi, Kijev régóta fennálló álláspontján alapuló tűzszünetet.
Mindezek fényében kifejezetten érdekes lesz a hét végén esedékes uniós csúcstalálkozó. Az európai vezetők ezen a héten Zelenszkij elnökkel találkoznak, először egy EU-csúcstalálkozón, majd a "coalition of the willing" országok ülésén, ahol egy biztonsági erőt vitatnak meg Ukrajna háború utáni helyzetének rendezésének garantálására. Oroszország elutasítja egy ilyen nemzetközi biztonsági erő létrehozását.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo
