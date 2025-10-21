Újabb európai nagyhatalom unt rá az oroszok játékára - Kiadták a kilövési engedélyt

A brit fegyveres erők a jövőben jogi felhatalmazást kapnak arra, hogy lelőjék a katonai létesítményeknél észlelt azonosítatlan drónokat - mondta hétfőn a brit védelmi miniszter.

John Healey, aki a londoni City polgármesteri hivatalában rendezett hétfő esti gálarendezvényen szólalt fel, úgy fogalmazott: ennek jogi hátteréről egyelőre nem kíván részletekbe bocsátkozni, de fontos annak felismerése, hogy a nem azonosítható drónokkal szembeni fellépés törvényi feltételei átalakításra szorulnak.

Healey kijelentette: ennek megfelelően a munkáspárti brit kormány már elkezdte azoknak az új jogi felhatalmazásoknak a kidolgozását, amelyekre szükség lesz "a mostanában tapasztalt új típusú aktivitás" és az ezzel járó potenciális fenyegetések elhárításához.

A londoni védelmi tárca vezetője szerint az újonnan törvénybe foglalandó jogi hatáskörök lehetővé teszik majd a brit katonai létesítmények felett észlelt azonosítatlan drónok lelövését.

John Healey kijelentette: a kormány a lehető leghamarabb e törvényalkotási folyamat végére szeretne járni.

Az utóbbi egy évben négy brit légitámaszpont - Lakenheath, Mildenhall, Feltwell és Fairford - térségéből jelentették nem azonosított drónok észlelését.

Mind a négy nagy-britanniai támaszponton jelen vannak az amerikai légierő egységei is.

A jelenlegi szabályozás csak azt teszi lehetővé, hogy a brit fegyveres erők drónelhárító technológiák alkalmazásával - mindenekelőtt az észlelt drónok műholdas navigációs berendezéseinek zavarásával - lépjenek fel e pilóta nélküli repülőeszközök ellen; a drónok lelövését az érvényben lévő katonai protokoll csak szélsőséges esetekben engedélyezi.

Címlapkép forrása: Ian Vogler - Pool/Getty Images. A címlapkép illusztráció, egy lengyel Sky Sabre légvédelmi rendszer látható rajta. A Sky Sabre az Egyesült Királyság legmodernebb rakétákat használó légvédelmi fegyvere.