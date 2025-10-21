Újabb európai nagyhatalom unt rá az oroszok játékára - Kiadták a kilövési engedélyt

John Healey, aki a londoni City polgármesteri hivatalában rendezett hétfő esti gálarendezvényen szólalt fel, úgy fogalmazott: ennek jogi hátteréről egyelőre nem kíván részletekbe bocsátkozni, de fontos annak felismerése, hogy a nem azonosítható drónokkal szembeni fellépés törvényi feltételei átalakításra szorulnak.
Healey kijelentette: ennek megfelelően a munkáspárti brit kormány már elkezdte azoknak az új jogi felhatalmazásoknak a kidolgozását, amelyekre szükség lesz "a mostanában tapasztalt új típusú aktivitás" és az ezzel járó potenciális fenyegetések elhárításához.
A londoni védelmi tárca vezetője szerint az újonnan törvénybe foglalandó jogi hatáskörök lehetővé teszik majd a brit katonai létesítmények felett észlelt azonosítatlan drónok lelövését.
John Healey kijelentette: a kormány a lehető leghamarabb e törvényalkotási folyamat végére szeretne járni.
Az utóbbi egy évben négy brit légitámaszpont - Lakenheath, Mildenhall, Feltwell és Fairford - térségéből jelentették nem azonosított drónok észlelését.
Mind a négy nagy-britanniai támaszponton jelen vannak az amerikai légierő egységei is.
A jelenlegi szabályozás csak azt teszi lehetővé, hogy a brit fegyveres erők drónelhárító technológiák alkalmazásával - mindenekelőtt az észlelt drónok műholdas navigációs berendezéseinek zavarásával - lépjenek fel e pilóta nélküli repülőeszközök ellen; a drónok lelövését az érvényben lévő katonai protokoll csak szélsőséges esetekben engedélyezi.
Címlapkép forrása: Ian Vogler - Pool/Getty Images. A címlapkép illusztráció, egy lengyel Sky Sabre légvédelmi rendszer látható rajta. A Sky Sabre az Egyesült Királyság legmodernebb rakétákat használó légvédelmi fegyvere.
Éjszakai tűz a Mol olajfinomítójában: több vármegye tűzoltói vonultak ki
A társaság már vizsgálja a baleset okát.
Közmunka: gyökeres változásokról döntött a kormány
Csak az maradhat a programban a limit után, aki külön engedélyt kap.
Dunaferr: gyakorlatilag jön az államosítás a felszámolásnál
Három rendeletet is hozott a kormány a dunaújvárosi vasmű ügyében.
Donald Trump buldózerrel esett a Fehér Háznak, teljesen átépíti az egyik szárnyat
A történelmi épület 100 éve nem látott ekkora átalakítást.
A legmegbízhatóbb titkosszolgálati szövetséges is elfordul az Egyesült Államoktól
Egyre kevesebbszer adnak át adatokat a szövetséges ország kémszervezetei.
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!