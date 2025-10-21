A világ diplomáciai térképének középpontjába kerül Budapest – Mit nyerhet és mit kockáztat Magyarország a Trump–Putyin-találkozóval?
Budapest a világ diplomáciai térképének középpontjába kerül a Trump–Putyin-csúcstalálkozó megrendezésével, amely esélyt ad az országnak, hogy a történelmi békeközvetítők (mint Helsinki vagy Oslo) sorába lépjen. Míg egy sikeres csúcstalálkozó történelmi presztízst jelentene, a helyszínválasztást kritikák is érik. Az elemzésben végigvettük a történelmi találkozó diplomáciai előnyeit és potenciális buktatóit, végigmentünk a fő kritikai pontokon, és kielemeztük azt is, hogy a találkozó végeredménye szempontjából minek van a legnagyobb esélye.
Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Orosz milbloggerek szerint északról is elkezdték bekeríteni a Donbasz egyik legfontosabb erődvárosát, Pokrovszkot. Donald Trump amerikai elnök bemutatta legújabb pálfordulását: míg korábban azon a véleményen volt, hogy Ukrajna akár meg is nyerheti a háborút, most a Donyec-medence felosztásáról elmélkedett és megint elodázta a Tomahawk robotrepülőgépek átadását. Az oroszok a közelgő budapesti csúcstalálkozóra is benyújtották tűzszüneti javaslataikat, de ezekben sok változtatás nincs a korábbiakhoz képest. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Hétfői hírfolyamunk ide kattintva olvasható el.
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
Éjszakai tűz a Mol olajfinomítójában: több vármegye tűzoltói vonultak ki
A társaság már vizsgálja a baleset okát.
Közmunka: gyökeres változásokról döntött a kormány
Csak az maradhat a programban a limit után, aki külön engedélyt kap.
Dunaferr: gyakorlatilag jön az államosítás a felszámolásnál
Három rendeletet is hozott a kormány a dunaújvárosi vasmű ügyében.
Donald Trump buldózerrel esett a Fehér Háznak, teljesen átépíti az egyik szárnyat
A történelmi épület 100 éve nem látott ekkora átalakítást.
A legmegbízhatóbb titkosszolgálati szövetséges is elfordul az Egyesült Államoktól
Egyre kevesebbszer adnak át adatokat a szövetséges ország kémszervezetei.
Trump új szabálya milliárd dollár értékű amerikai exportot állított le: óriáscégek könyörögnek a felfüggesztésért
Egyre több sebből vérzik a vámháborús stratégia.
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!