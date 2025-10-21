  • Megjelenítés
Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Portfolio
Orosz milbloggerek szerint északról is elkezdték bekeríteni a Donbasz egyik legfontosabb erődvárosát, Pokrovszkot. Donald Trump amerikai elnök bemutatta legújabb pálfordulását: míg korábban azon a véleményen volt, hogy Ukrajna akár meg is nyerheti a háborút, most a Donyec-medence felosztásáról elmélkedett és megint elodázta a Tomahawk robotrepülőgépek átadását. Az oroszok a közelgő budapesti csúcstalálkozóra is benyújtották tűzszüneti javaslataikat, de ezekben sok változtatás nincs a korábbiakhoz képest. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
A világ diplomáciai térképének középpontjába kerül Budapest – Mit nyerhet és mit kockáztat Magyarország a Trump–Putyin-találkozóval?

Budapest a világ diplomáciai térképének középpontjába kerül a Trump–Putyin-csúcstalálkozó megrendezésével, amely esélyt ad az országnak, hogy a történelmi békeközvetítők (mint Helsinki vagy Oslo) sorába lépjen. Míg egy sikeres csúcstalálkozó történelmi presztízst jelentene, a helyszínválasztást kritikák is érik. Az elemzésben végigvettük a történelmi találkozó diplomáciai előnyeit és potenciális buktatóit, végigmentünk a fő kritikai pontokon, és kielemeztük azt is, hogy a találkozó végeredménye szempontjából minek van a legnagyobb esélye.

Tovább a cikkhez
A világ diplomáciai térképének középpontjába kerül Budapest – Mit nyerhet és mit kockáztat Magyarország a Trump–Putyin-találkozóval?
Hétfői hírfolyamunk ide kattintva olvasható el.

