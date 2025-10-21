Videó: hirtelen tornádó pusztított az európai főváros környékén – Tetők szakadtak le, daruk omlottak össze

A francia fővárostól 21 kilométerre északkeletre található Ermont városa volt a leginkább érintett
ebben a szeles, hirtelen, heves, mintegy tíz településre kiterjedő epizódban, amely 17 óra 50 perckor történt
- mondta Philippe Court prefektus az AFP hírügynökségnek, "egyfajta minitornádóról" beszélve.
Tíz áldozatot számoltak össze, köztük egy halottat, egy 23 éves férfit. A prefektúra az esti órákban négy életveszélyes és öt súlyos sérültről tudott, hozzátéve, hogy "daruk feldőltek és tetők szakadtak le".
Ő az egyik, a területen dolgozó magánépítőipari cég egyik alkalmazottja
- közölte a halottról Guirec Le Bras illetékes ügyész.
Az X-en közzétett felvételeken három daru összeomlása látható néhány másodperc alatt.
ALERTE - Au moins un mort et neuf blessés dont 4 très graves, après le passage d'une violente #tornade dans le Val-d'Oise au nord de Paris.Les dégâts sont énormes, notamment sur la commune d'Ermont où des grues se sont effondrées, de nombreuses toitures sont arrachées et des… pic.twitter.com/rOWpBSBHac https://twitter.com/hashtag/tornade?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 20, 2025
Looks like a dynamic pipe hovering above ground with uncondensed multiple vortices with the deadly #tornado in Paris, France this evening pic.twitter.com/youFYs8PB5 https://twitter.com/hashtag/tornado?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) October 20, 2025
Laurent Nunez belügyminiszter a X-en "hirtelen és ritka intenzitású tornádóepizódról" írt.
Philippe Court prefektus tájékoztatása szerint a meghalt férfi "egy olyan építési területen dolgozott, amelyen átsöpört a minitornádó". Egy másik daru egy szociális-egészségügyi intézményre zuhant, de nem okozott sérülést. Egy harmadik pedig lakóépületre zuhant - tette hozzá a prefektus.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
