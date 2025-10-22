  • Megjelenítés
Bejelentette Vlagyimir Putyin: nukleáris hadgyakorlatot kezd Oroszország
Globál

Bejelentette Vlagyimir Putyin: nukleáris hadgyakorlatot kezd Oroszország

Portfolio
Oroszország nukleáris stratégiai csapásmérő erői hadgyakorlatot kezdenek a mai nap – jelentette be az orosz elnök, Vlagyimir Putyin.

Oroszország elsősorban a nukleáris reakcióképesség, stratégiai csapásmérő erők irányítómechanizmusait fogja tesztelni – magyarul

nem várható rakétakilövés vagy nukleáris eszközök felrobbantása.

Putyin arra is kitért, hogy a ma kezdődő gyakorlat előre eltervezett volt – vagyis elmondása szerint nincs ez összefüggésben az ukrajnai háború körüli eseményekkel.

Nem világos, a gyakorlat pontosan meddig tart majd – egyes orosz hírportálok már múltidőben írnak róla, mások szerint most kezdődik.

Érdemes megjegyezni: mindeközben a NATO is nukleáris hadgyakorlatot tart – a Steadfast Noon hadművelet október 13-án kezdődött.

Kapcsolódó cikkünk

Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán-háború-budapesti-békecsúcs-frontvonal-percről-percre
Globál
Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Pénzcentrum
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility