Bejelentette Vlagyimir Putyin: nukleáris hadgyakorlatot kezd Oroszország

Oroszország nukleáris stratégiai csapásmérő erői hadgyakorlatot kezdenek a mai nap – jelentette be az orosz elnök, Vlagyimir Putyin.

Oroszország elsősorban a nukleáris reakcióképesség, stratégiai csapásmérő erők irányítómechanizmusait fogja tesztelni – magyarul

nem várható rakétakilövés vagy nukleáris eszközök felrobbantása.

Putyin arra is kitért, hogy a ma kezdődő gyakorlat előre eltervezett volt – vagyis elmondása szerint nincs ez összefüggésben az ukrajnai háború körüli eseményekkel.

Nem világos, a gyakorlat pontosan meddig tart majd – egyes orosz hírportálok már múltidőben írnak róla, mások szerint most kezdődik.

Érdemes megjegyezni: mindeközben a NATO is nukleáris hadgyakorlatot tart – a Steadfast Noon hadművelet október 13-án kezdődött.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images