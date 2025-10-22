Bejelentette Vlagyimir Putyin: nukleáris hadgyakorlatot kezd Oroszország

Oroszország elsősorban a nukleáris reakcióképesség, stratégiai csapásmérő erők irányítómechanizmusait fogja tesztelni – magyarul
nem várható rakétakilövés vagy nukleáris eszközök felrobbantása.
Putyin arra is kitért, hogy a ma kezdődő gyakorlat előre eltervezett volt – vagyis elmondása szerint nincs ez összefüggésben az ukrajnai háború körüli eseményekkel.
Nem világos, a gyakorlat pontosan meddig tart majd – egyes orosz hírportálok már múltidőben írnak róla, mások szerint most kezdődik.
Érdemes megjegyezni: mindeközben a NATO is nukleáris hadgyakorlatot tart – a Steadfast Noon hadművelet október 13-án kezdődött.
