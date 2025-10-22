  • Megjelenítés
Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Globál

Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio
A közeljövőben nem fog megvalósulni a Budapestre tervezett csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt, de egyelőre csúszásról és nem törlésről van szó. Trump elnök azt mondta: fölöslegesen nem akar találkozni Putyinnal, csak akkor, ha sikerül előrelépést elérni a háború lezárása felé. A fronton a téli háborúra készülnek: Ukrajna az energiaellátó infrastruktúrájának üzemeltetéséhez gyűjti a támogatást, az orosz haderő a jelek szerint egy nagyobb offenzíva végrehajtására készül, melynek Pokrovszk megszerzése lehet a célja. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.
Elkezdtek szivárogni az infók a hajlnai orosz csapásokról

Az orosz haderő Ukrajna energiaellátó infrastruktúráját támadta az éjjel: szárnyas bombák és drónok romboltak Kijev és Zaporizzsja térségében is.

Zaporizzsjában 2000 ember maradt áramellátás nélkül, az ukrán fővárosban ketten meghaltak.

(UNN)

Hirtelen felszálltak az orosz MiG-31-esek: egész Ukrajnában riadó van, hiperszonikus támadástól rettegnek

Egész Ukrajnára kiterjedő légi riadót rendeltek el ma reggel a kijevi hatóságok, mivel a határhoz közel orosz MiG-31K vadászgépeket észlelt a légvédelem.

Hirtelen felszálltak az orosz MiG-31-esek: egész Ukrajnában riadó van, hiperszonikus támadástól rettegnek
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images

