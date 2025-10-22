  • Megjelenítés
Budapesti békecsúcs: úgy néz ki, halasztás jön – Megszólalt Orbán Viktor
Globál

Budapesti békecsúcs: úgy néz ki, halasztás jön – Megszólalt Orbán Viktor

Portfolio
Facebook-oldalán kommentálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a budapesti békecsúcs halasztásáról szóló híreket.

Szijjártó Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük”

– írta ki a miniszterelnök, majd a Békemenet nevű politikai esemény fejleményeire tért rá.

Tegnap este jelentette ki a Fehér Ház, hogy a közeljövőben várhatóan nem kerül sor a személyes találkozóra Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnök közt

vagyis úgy fest, az amerikaiak átmenetileg halasztották, de nem törölték a budapesti békecsúcsot.

A halasztás oka Trump elnök elmondásra szerint az, hogy nem akar fölöslegesen találkozni Putyinnal, akkor ül csak le az orosz vezetővel, ha sikerül áttörést elérni a háború lezárásának érdekében.

A halasztás hátteréről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Trump is üzent: ezért halasztották el a békecsúcsot

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Fischer Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán-háború-budapesti-békecsúcs-frontvonal-percről-percre
Globál
Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Pénzcentrum
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility