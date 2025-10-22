Budapesti békecsúcs: úgy néz ki, halasztás jön – Megszólalt Orbán Viktor

Szijjártó Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük”
– írta ki a miniszterelnök, majd a Békemenet nevű politikai esemény fejleményeire tért rá.
Tegnap este jelentette ki a Fehér Ház, hogy a közeljövőben várhatóan nem kerül sor a személyes találkozóra Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnök közt –
vagyis úgy fest, az amerikaiak átmenetileg halasztották, de nem törölték a budapesti békecsúcsot.
A halasztás oka Trump elnök elmondásra szerint az, hogy nem akar fölöslegesen találkozni Putyinnal, akkor ül csak le az orosz vezetővel, ha sikerül áttörést elérni a háború lezárásának érdekében.
A halasztás hátteréről itt írtunk:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Fischer Zoltán
