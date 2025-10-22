Budapesti békecsúcs: úgy néz ki, halasztás jön – Megszólalt Orbán Viktor

Facebook-oldalán kommentálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a budapesti békecsúcs halasztásáról szóló híreket.

Szijjártó Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük”

– írta ki a miniszterelnök, majd a Békemenet nevű politikai esemény fejleményeire tért rá.

Tegnap este jelentette ki a Fehér Ház, hogy a közeljövőben várhatóan nem kerül sor a személyes találkozóra Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnök közt –

vagyis úgy fest, az amerikaiak átmenetileg halasztották, de nem törölték a budapesti békecsúcsot.

A halasztás oka Trump elnök elmondásra szerint az, hogy nem akar fölöslegesen találkozni Putyinnal, akkor ül csak le az orosz vezetővel, ha sikerül áttörést elérni a háború lezárásának érdekében.

A halasztás hátteréről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 21. Trump is üzent: ezért halasztották el a békecsúcsot

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Fischer Zoltán