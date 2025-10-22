  • Megjelenítés
Fegyverkezik Európa: történelmi szövetség alakult
Fegyverkezik Európa: történelmi szövetség alakult

MTI
Finnország, Svédország, Norvégia és Dánia pilóta nélküli repülőgépek és a hozzájuk kapcsolódó technológiák közös beszerzésének előkészítéséről állapodott meg – közölte szerdán a finn védelmi minisztérium, hozzátéve, hogy a fegyverbeszerzési vezetők a nap folyamán aláírták az erről szóló megállapodást.

A finn védelmi minisztérium közleménye szerint Antti Hakkanen védelmi miniszter kiemelte: a pilóta nélküli repülőgépek terén megvalósuló együttműködés erősítésével a négy ország elősegíti a közös műveletek végrehajtását az északi térségben, és fokozza az együttműködést Ukrajna támogatása érdekében is.

A miniszter rámutatott, hogy

a technológia gyors fejlődése és az újítások iránti folyamatos igény miatt minden ok megvan az északi együttműködésre ezen a területen.

A nagyobb volumenű közös beszerzések lehetővé teszik az ipar számára a termelési kapacitás bővítését, és csökkentik az országok védelmi kiadásait – tette hozzá.

A négy ország a beszerzéseken túl a kutatás-fejlesztés, a kiképzés és az információcsere területén is szorosabbra fűzi együttműködését. A tervek szerint külön programok indulnak a mikrodrónok közös beszerzésére a NATO Támogatási és Beszerzési Ügynökségével (NSPA) való együttműködésben, valamint a minidrónok beszerzésére a dán védelmi minisztérium meglévő keretmegállapodásai alapján.

A műszaki megállapodást és a végrehajtási megállapodásokat az északi országok fegyverbeszerzésért felelős szakmai vezetői írták alá Helsinkiben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

