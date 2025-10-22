  • Megjelenítés
Fico: meg akarják buktatni a budapesti békecsúcsot – Trumpnak is üzent a szlovák vezető
Globál

Fico: meg akarják buktatni a budapesti békecsúcsot – Trumpnak is üzent a szlovák vezető

Portfolio
Szlovákiának bizonyítéka van arról, hogy egyes európai érdekkörök meg akarják akadályozni a budapesti békecsúcsot – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök. Felszólította Donald Trump elnököt, hogy amint lehetséges, találkozzon Vlagyimir Putyin orosz vezetővel és tárgyaljon az ukrajnai háború lezárásáról.

A szlovák vezető Facebook-oldalára írta ki, hogy „nyilvánvaló bizonyítéka” van arról, hogy valaki meg akarja akadályozni a budapesti békecsúcsot – az állítólagos tetteseket nem nevezte meg explicit módon, viszont arra utalt, hogy ezek európai szereplők.

Kifejtette viszont, hogy „az egyik EU-s állam” (Lengyelország) le akarja tartóztatni Vlagyimir Putyint és az Európai Bizottság „médiaháttere” arra kérte Magyarországot, hogy cselekedjen ehhez hasonlóan.

Megvádolta emellett "az európai tagállamok jelentős részét" azzal, hogy támogatják az Oroszország elleni háborút, mivel így meg tudják gyengíteni Moszkvát.

Fico azt javasolja Trump elnöknek, hogy „amint lehetséges” találkozzon Putyinnal és

tegyen meg mindent annak érdekében, hogy megvalósuljon a budapesti békecsúcs.

A szlovák vezető úgy látja, ebben az EU egészének támogatnia kell a tárgyaló feleket, hiszen csak így érhető el a gyors béke.

Kapcsolódó cikkünk

Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Pier Marco Tacca/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Egy tollvonással 600 forintig küldhetik a benzinárat - Állítják, vége lehet a magyar autósok jó vilá
Globál
Váratlan fordulat: Trump narratívát váltott az indiai olajvásárlások ügyében
Pénzcentrum
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility