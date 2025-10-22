Fico: meg akarják buktatni a budapesti békecsúcsot – Trumpnak is üzent a szlovák vezető

A szlovák vezető Facebook-oldalára írta ki, hogy „nyilvánvaló bizonyítéka” van arról, hogy valaki meg akarja akadályozni a budapesti békecsúcsot – az állítólagos tetteseket nem nevezte meg explicit módon, viszont arra utalt, hogy ezek európai szereplők.
Kifejtette viszont, hogy „az egyik EU-s állam” (Lengyelország) le akarja tartóztatni Vlagyimir Putyint és az Európai Bizottság „médiaháttere” arra kérte Magyarországot, hogy cselekedjen ehhez hasonlóan.
Megvádolta emellett "az európai tagállamok jelentős részét" azzal, hogy támogatják az Oroszország elleni háborút, mivel így meg tudják gyengíteni Moszkvát.
Fico azt javasolja Trump elnöknek, hogy „amint lehetséges” találkozzon Putyinnal és
tegyen meg mindent annak érdekében, hogy megvalósuljon a budapesti békecsúcs.
A szlovák vezető úgy látja, ebben az EU egészének támogatnia kell a tárgyaló feleket, hiszen csak így érhető el a gyors béke.
Címlapkép forrása: Pier Marco Tacca/Getty Images
