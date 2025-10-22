Furcsa vágányra terelte a magyar és a lengyel külügyminiszter vitáját Zaharova: a Barátság vezeték és Oszama bin Laden is szóba került

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő „Oszama bin Sikorskinak” nevezte Radosław Sikorski lengyel külügyminisztert, miután az reményét fejezte ki annak kapcsán, hogy az ukránoknak sikerül kiütni a magyar olajellátást is biztosító Barátság kőolajvezetéket.

Oszama bin Sikorski szemszögéből milyen más polgári infrastruktúrát kellene elpusztítani?

– tette fel a kérdést szerdai sajtótájékoztatóján Zaharova a TASZSZ beszámolója szerint.

Az ügy távoli előzménye, hogy a lengyel bíróság szabadon engedte Volodimir Z. ukrán búvárt, akit Németország az Északi Áramlat gázvezetékek egyik felrobbantójaként azonosított. Donald Tusk lengyel miniszterelnök üdvözölte a bíróság döntését.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy X-posztjában utalt az esetre, mondván, a lengyel bíróság megtagadta, hogy átadjanak egy terroristát, aki felrobbantotta az Északi Áramlat 2 vezetéket. Szijjártó Péter Sikorskinak arra a kijelentésére reagált, mely szerint nem garantálhatja, hogy egy független bíróság nem dönt úgy, hogy meg kell állítani Vlagyimir Putyin orosz elnök gépét, ha az betér a lengyel légtérbe, mivel Putyin a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) körözése alatt áll.

A magyar külügyminiszter bejegyzésére lengyel kollégája szintén az X-en reagált, megemlítve a magyar származású Robert „Magyar” Brovdit, az ukrán drónerők parancsnokát, aki rendszeresen vezet dróntámadásokat a Barátság kőolajvezeték ellen.

Péter, büszke vagyok a lengyel bíróságra, amely kimondta, hogy egy megszálló szabotálása nem bűncselekmény. Sőt, remélem, hogy bátor honfitársadnak, Magyar őrnagynak végre sikerül kiiktatnia a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, és Horvátországon keresztül jutsz olajhoz

– fogalmazott Sikorski.

Marija Zaharova erre a bejegyzésre reagált azzal, hogy a lengyel külügyminisztert a World Trade Center elleni 2001-es terrorakció megszervezőjéhez, a később az Egyesült Államok által likvidált Oszama bin Ladenhez hasonlította.

Címlapkép forrása: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images