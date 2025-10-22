  • Megjelenítés
Így kerülte el a katasztrófát a latin-amerikai gazdaság
Így kerülte el a katasztrófát a latin-amerikai gazdaság

Az Egyesült Államok támogatása megakadályozta, hogy Argentína leminősítést kapjon.

A Fitch Ratings szerdán közölte, hogy az amerikai támogatás elhárította a dél-amerikai ország hitelminősítésének rontását. Ugyanakkor a felminősítéshez átfogóbb tervre van szükség a devizatartalékok újjáépítésére.

Az amerikai védőháló segített Argentínának kivédeni a leminősítést;

ennek kockázata nagyobb lett volna, ha a jegybank tovább apasztja a nemzetközi tartalékokat az árfolyamrendszer védelmében" – írta e-mailben Todd Martinez, a Fitch Ratings szuverén csoportjának, az Amerikákért felelős társigazgatója.

Az argentin jegybank a héten közölte, hogy 20 milliárd dolláros árfolyam-stabilizációs megállapodást írt alá az Egyesült Államok pénzügyminisztériumával. A megállapodás az amerikai terv része, amely Javier Milei elnök reformpolitikáját hivatott támogatni a hétvégi időközi választások előtt.

Dollármilliárdos mentőcsomag ellenére is szakad a valuta, hiába a láncfűrészes rendcsinálás

Mentőövet dob Argentínának az USA - A Fehér Házban fogadják Trump az egyik "kedvenc" szövetségesét

Irdatlan pénzt fektetne be az OpenAI a csőd szélén tántorgó országban

Címlapkép:Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Javier Milei argentin államfőt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 14-én. Forrása: MTI/EPA/Will Oliver

