Kreml: nincs tervben újabb beszélgetés Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin közt

A budapesti békecsúcsról beszélt ma délelőtt Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő: elmondta, hogy nincs tervben újabb vezetői beszélgetés Magyarország és Oroszország közt, és arra is kitért, hogy az egyeztetések folyamatban vannak Oroszország és az USA közt a találkozó előkészítéséről.

Egyelőre nincs tervben újabb [telefonbeszélgetés]”

– mondta Peszkov mai sajtótájékoztatóján, amikor azt kérdezték tőle, beszélhet-e hamarosan Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Hangsúlyozta: a két vezető utoljára október 17-én egyeztetett egymással a budapesti békecsúcsról.

Peszkov a tárgyalás kapcsán elmondta: rengeteg „spekuláció és pletyka” övezi az eseményt, a

legtöbb ezek közül teljes valótlanság.”

A Kreml szóvivője azt mondta: nincs még konkrét megállapodás a budapesti békecsúcs időpontját illetően, az egyeztetések még folyamatban vannak.

Alaposan fel kell erre készülnünk, ehhez idő kell”

– mondta Peszkov.

Címlapkép forrása: Russian Presidential Press and Information Office / Handout/Anadolu Agency/Getty Images