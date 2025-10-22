Lövöldözés volt a szerb parlament épülete előtt Belgrádban. Egy férfi sérüléseket szenvedett, egy gázpalack felrobbant, ami tüzet okozott a parlament előtt felállított egyik sátorban.

Elfogott a szerbiai rendőrség egy férfit, aki a gyanú szerint a belgrádi parlament épülete előtt lőtt rá egy másik férfira szerdán.

A belgrádi mentőszolgálat megerősítette, hogy egy sebesült embert kórházba szállítottak.

A lövöldözés előtt a parlament épülete előtt hónapok óta álló sátortábor egy része kigyulladt, a tűzoltók azonban rövid idő alatt eloltották a tüzet. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint nem sokkal délelőtt 10 óra után érkezett a riasztás, hogy a táborban felrobbant egy gázpalack.

A Danas szerint a lövöldözés az egyik sátorban történt, a sértett a lábán sérült meg.

Aleksandar Vučić szerb elnök várhatóan 13 órakor rendkívüli beszédet tart az incidens kapcsán.

A szerb parlament a történtek ellenére folytatta ülését.

#BREAKING #Serbia A fire broke out in the tent camp near the Serbian Parliament in Belgrade. One person has been hospitalized. Shortly before the fire, sounds resembling gunshots were heard, Serbian state media reports. Video footage shows an individual being apprehended. pic.twitter.com/LQu6QzZzD3 https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — The National Independent (@NationalIndNews) October 22, 2025

New footage of the fire in front of the Serbian Parliament building in Belgrade. pic.twitter.com/LVZLtPxn9Q https://t.co/LVZLtPxn9Q — Mario ZNA (@MarioBojic) October 22, 2025

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images