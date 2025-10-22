  • Megjelenítés
Lövöldözés volt a szerb parlament épülete előtt
Globál

Lövöldözés volt a szerb parlament épülete előtt

MTI
|
Portfolio
Lövöldözés volt a szerb parlament épülete előtt Belgrádban. Egy férfi sérüléseket szenvedett, egy gázpalack felrobbant, ami tüzet okozott a parlament előtt felállított egyik sátorban.

Elfogott a szerbiai rendőrség egy férfit, aki a gyanú szerint a belgrádi parlament épülete előtt lőtt rá egy másik férfira szerdán.

A belgrádi mentőszolgálat megerősítette, hogy egy sebesült embert kórházba szállítottak.

A lövöldözés előtt a parlament épülete előtt hónapok óta álló sátortábor egy része kigyulladt, a tűzoltók azonban rövid idő alatt eloltották a tüzet. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint nem sokkal délelőtt 10 óra után érkezett a riasztás, hogy a táborban felrobbant egy gázpalack.

A Danas szerint a lövöldözés az egyik sátorban történt, a sértett a lábán sérült meg.

Aleksandar Vučić szerb elnök várhatóan 13 órakor rendkívüli beszédet tart az incidens kapcsán.

A szerb parlament a történtek ellenére folytatta ülését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán-háború-budapesti-békecsúcs-frontvonal-percről-percre
Globál
Billeg a budapesti békecsúcs, téli háborúra készülnek a frontvonalon - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Pénzcentrum
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility